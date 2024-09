Nem könnyű manapság jó lokációjú, ugyanakkor kedvező bérleti díjú irodát találni Budapesten, jó elhelyezkedésű, belvárosi raktárt pedig szinte már egyenesen képtelenség. Mit szólnál hozzá, ha most azt mondanánk, hogy mi mégis találtunk egy irodaházat a XI. kerületben, ahol kedvező árú irodák bérelhetők rugalmas feltételekkel, ráadásul még kamionnal is könnyen megközelíthető raktárak is várnak.

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út sarkán az M1/M7/M0-ás autópályák közelében található, ahonnan a Rákóczi Ferenc híd és a 6-os főút is könnyen megközelíthető, illetve a 18-as, a 41-es és a 47-es villamosok, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszoknak köszönhetően közösségi közlekedéssel is könnyen elérhető a belváros. Ezen kívül étkezési és bevásárlási lehetőségek is adottak a környéken.

Az irodaházban 25-330 nm-ig lehet irodákat bérelni mindössze nettó 9-10 EUR/nm áron, illetve 330-4500 nm-ig kínálnak kiadó raktárakat igen kedvező, nettó 7-7,5 EUR áron négyzetméterenként, az üzemeltetési költség szintén alacsony, négyzetméterenként nettó 1,8 EUR. Az itt található raktárak ritkaságnak számítanak a piacon, ugyanis nagyobb raktárakat jellemzően csak a külvárosokban, ipari parkokban találunk, a város belsőbb részein elvétve előforduló raktárakat pedig nehéz kamionnal megközelíteni.

Itt azonban, a kiváló lokáció ellenére a raktárak kamionnal is könnyen megközelíthetőek, sőt a kamionok számára ahhoz is elegendő hely van, hogy megforduljanak, és ahogy már említettük a raktárak között nagyobb alapterületű és a piacon is ritkaságnak számító, nagyobb belmagasságú, 12,5 méter magas raktárak is megtalálhatóak. Jelenleg 1 db 300 nm-es, 4 m-es belmagasságú, 3db egymás melletti, 1300 nm-es magasraktári rész, és egy 600 nm-es szabad raktár áll rendelkezésre, melyek összenyithatóak. A ki- és berakodást pedig teherrámpa és kamionbeálló is segíti és karbantartó szolgálat is rendelkezésre áll a helyszínen.

A Szerémi Business Park körülkerített és 24 órás biztonsági szolgálat is garantálja az itt található bérlemények biztonságát. Az irodaház területén parkolni is lehet, személyautók részére nettó 45 euróért, tehergépjárművek részére nettó 70 euróért havonta.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.