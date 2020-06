A csok, vagyis a családi otthonteremtési kedvezmény egy vissza nem térítendő támogatás, lehetőség van mellé rendkívül kedvező feltételekkel csok hitel felvételére. A kettő együtt pedig már valóban sokat segíthet az otthonteremtést és gyermekvállalást tervező fiataloknak. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az igényléssel kapcsolatban.

Mi a családi otthonteremtési kedvezmény?

A csok, ahogy a neve is mutatja, alapvetően a családok otthonteremtését – lakás vagy ház vásárlása, bővítése, építése – hivatott segíteni.

A csok két elemből áll:

– Egy vissza nem térítendő támogatásból.

– Egy nagyon kedvező, maximum 3%-os kamatú csok hitelből.

Mindenképp házasnak kell lenni a csok-hoz?

Sokan azt hiszik, hogy csok jogosultság feltétele a házasság, ám ez kizárólag a vállalt gyermekek esetében van így, meglévő gyermekre a támogatást igényelhetik élettársak, házastársak, valamint gyermeküket egyedül nevelő szülők egyaránt. (Ellenben a Babaváró támogatással, amelynek feltétele a kapcsolat törvényes legalizálása.)

Számít az életkor

Fontos még, hogy tervezett és már meglévő gyermekre egyaránt igényelhető a csok, ám nagy különbség, hogy míg meglévő gyermeknél nem számít az igénylők kora, vállalt baba esetében legalább az egyik fél nem töltheti be a 40. életévét. (Érdemes megemlíteni, hogy a Babavárónál a feleség esetében a 41. életév a korhatár.)

Hány éves lehet a gyerek? Baj, ha már dolgozik?

Érthető módón a meglévő gyermekeknek a csok-ot igénylő szülőkkel közös háztartásban kell élniük, mint ahogy az is kikötés, hogy a gyermekek nem tölthetik be a 25. életévüket, valamint nem rendelkezhetnek a megélhetésüket önállóan biztosító jövedelemmel. Ez utóbbi egy igazi gumiszabály, hiszen szinte bármekkora jövedelemre rá lehet fogni, hogy az nem elegendő az önfenntartáshoz.

Az igénylőknek is egy címen kell lakniuk

Furcsa módon elvárás az is, hogy a csok-ot igénylő fiatalok már az igénylés pillanatában közös lakcímmel rendelkezzenek. Szerencsére ez egy viszonylag egyszerűen orvosolható probléma.

Mennyi Tb-jogviszonyra van szükség?

Az igénylők legalább egyikének 180 napos, 10 millió Ft összegű csok esetén 2 éves Tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie. A Tb-jogviszonyba a külföldi Tb is beleszámít, de legkésőbb a csok szerződéskötéstől számított 180 napon belül át kell jelentkezni a magyar Tb-be. Újdonság, hogy már méltányosságból elfogadható lehet a Nagy-Britanniában és Észak-Írországban fennálló jogviszony abban az esetben is, ha nincs róla megfelelő külföldi hatósági igazolás. Angol munkáltatói igazolással ugyanis a szükséges Tb-jogviszonyból 1 év leigazolható, ám ha az adott támogatáshoz ennél hosszabb időre lenne szükség, akkor a maradék időszakot a brit hatóság által kiállított dokumentummal szükséges igazolni.

A katás egyéni vállalkozóknak kell nagyon odafigyelniük arra, hogy ha szüneteltetik a vállalkozásukat, például azért, hogy ne kelljen ideiglenesen kata adót fizetniük, akkor bizony erre az időszakra szünetelni fog a Tb-jogviszonyuk. A csok esetében viszont fontos, hogy folyamatos jogviszony az elvárás, ami azt jelenti, hogy a megadott időn belül nem lehet összességében 30 napnál több szünet!

Feltétel a büntetlen előélet!

Egyik igénylő sem lehet büntetett előéletű (bizonyos bűncselekmények kivételt képeznek)

Rendezni kell a köztartozásokat!

Az igénylőknek nem lehet NAV tartozásuk (pl. adótartozás), vagyis ezeket igénylés előtt mindenképpen rendezni kell.

Lehet vállalkozás bejelentve 2020-ban egy csok-os ingatlanban?

Korábban ezt kifejezetten tiltották, de ma már ez nem probléma, így a család egyéni vállalkozása vagy éppen betéti társasága is be lehet ide jegyezve.

Utólag is elbukhatom a csok-ot?

Attól, hogy teljesítjük a csok személyi feltételeit, még előfordulhat, hogy utólag mégis elbukjuk a támogatást, amivel együtt a csok lakáshiteltől is elesünk.

Bukhatjuk a csokot például akkor, ha az általunk vásárolt ingatlan vételára 20%-nál nagyobb mértékben meghaladja a banki értékbecslés során megállapított összeget. Ez most sajnos reális lehet, különösen akkor, ha belefutunk egy túlárazott ingatlanba.

Akkor sem kapjuk meg a csok-ot, ha a vételár 10%-ánál nagyobb részt fizetünk ki készpénzben, így erre érdemes előre odafigyelni. Ez utólag egyébként még orvosolható probléma, feltéve, hogy az eladó nyitott egy új adásvételi szerződés megírására, illetve a foglaló egy részének utalásos teljesítésébe.

Építésnél és bővítésnél tudni kell, hogy a teljes költségvetés 70%-áról számlát kell bemutatni, új lakás vásárlásánál pedig a teljes vételár kifizetését igazolni kell.

Eladható a csok-kal érintett ingatlan?

Az otthonteremtési támogatással érintett ingatlanra az állam jelzálogot és elidegenítési tilalmat jegyez be 10 éves időtartamra, vagyis sem eladni, sem elcserélni nem lehet azt. Igen ám, de mit tehet a család akkor, ha mégis váltani kényszerül, például azért, mert az ország másik felében talált a férj munkát, vagy egyszerűen kinőtték az adott ingatlant. Természetesen ilyen esetekben van lehetőség váltani, ám a választott mód nagyban meghatározza, hogy ez pénzügyileg milyen következményekkel jár. A szóba jöhető megoldásokról itt írunk részletesen.

Milyen ingatlanra kaphatunk csok-ot 2020-ban?

Sokakban él az az elképzelés, hogy majd romos, akár lakhatatlan házat vásárolnak meg részben csok támogatásból, amit azután akár családi összefogásból tesznek lakhatóvá. Igen ám, de a csok egyik fontos feltétele, hogy maga az ingatlan lakható állapotú legyen, ehhez pedig meg kell felelnie néhány alapvető feltételnek. Lennie kell benne például egy 12 nm-t meghaladó alapterületű szobának, egy főzőhelyiségnek, fürdőnek és WC-nek, egyedi fűtésnek, közműves villamosenergia-szolgáltatásnak, közműves ivóvíznek vagy vízvételi lehetőségnek és valamilyen legális szennyvíz-elvezetésnek.

Előfordul, hogy valaki már a csok igénylését megelőzően nekilát a rossz állapotú ingatlan felújításához, ami rendszerint bontással kezdődik. Igen ám, de ha hiányzik a WC, a mosdó, vagy akár leszerelték a kazánt és a radiátorokat, akkor bizony az ingatlan máris nem minősül lakhatónak.

A lakhatóság egyedül a 2019. július 1-től induló falusi csok-nál nem feltétel, ami vásárlásra+korszerűsítésre fordítható. Itt is elvárás ugyanakkor, hogy a felújítás és korszerűsítés végén a szóban forgó ingatlan lakható legyen.

Mi az a falusi csok?

Ahogy a neve is mutatja, ez a csok egy speciális fajtája, ami a tanyák, valamint bizonyos kistelepüléseken lakások és házak vásárlásához, felújításához és korszerűsítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

A falusi csok külterületi lakás (tanya, birtokközpont) esetében bármilyen településen, VAGY preferált kistelepülésen lévő lakás esetében vásárlásra ÉS EGYIDEJŰLEG bővítésre/korszerűsítésre, vagy mindkettőre; meglévő lakás bővítésére/korszerűsítésére (vagy akár egyszerre mindkettőre) fordítható.

A fentiekből következik, hogy pusztán vásárlásra nem lehet igényelni a falusi csok-ot! Ez a rosszabb állapotú tanyákat, lakásokat és házakat hozza helyzetbe, amelyek ára jellemzően nyomott, hiszen jelentős ráfordítás szükséges ahhoz, hogy kényelmes, korszerű otthon váljon belőlük.

Újdonság az is, hogy meglévő ingatlan korszerűsítésére is fordítható ez a fajta csok, hiszen eddig mindig kritérium volt, hogy új lakáscél valósuljon meg vásárlással, építéssel vagy legalább egy lakószobányi bővítéssel.

Fontos azonban, hogy a falusi csok kizárólag az úgynevezett preferált településeken használható fel.

A falusi csok összege vásárlás és egyidejűleg bővítés/korszerűsítés esetén:

– 1 gyermek: 600 ezer Ft

– 2 gyermek: 2,6 millió Ft

– 3 vagy több gyermek: 10 millió Ft

Maximum a támogatás fele fordítható vásárlásra, a fennmaradó részt bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani!

A falusi csok összege meglévő lakás bővítés/korszerűsítés esetén:

– 1 gyermek: 300 ezer Ft

– 2 gyermek: 1,3 millió Ft

– 3 vagy több gyermek 5 millió Ft

Ha jogosult vagyok a csok-ra, megkapom a csok lakáshitelt is?

Legyen a vissza nem térítendő támogatásról vagy a kedvezményes hitelről szó, mindkettő alapvető feltétele, hogy az igénylő teljesítse a csok személyi feltételeit, míg a hitelhez ezen felül hitelképesnek is kell lenni.

Mennyi csok lakáshitelt kaphatok?

A felvehető csok lakáshitel maximális össze kizárólag a meglévő vagy vállalt gyermekek számától függ: 2 gyermek esetén 10 millió Ft, 3 gyermeknél 15 millió forint a felső határ mind használt, mind újépítésű ingatlan esetében.

Ki kaphat csok lakáshitelt?

A csok hitelhez három fontos feltételnek kell megfelelni:

Teljesíteni kell a csok személyi feltételeit.

A csok-kal érintett ingatlannak lakhatónak kell lennie.

Hitelképesnek kell lenni.

A csok személyi feltételeiről fentebb már részletesen írtunk, ám a csok lakáshitelnél az is elvárás, hogy a banktól felvett kölcsönt hosszú távon képesek legyünk törleszteni. Ezért a bank köteles megvizsgálni a jövedelmünket, valamint a fedezetként felajánlott ingatlant. A jövedelem kapcsán tudni kell, hogy jogszabály szerint 500 ezer Ft-os nettó jövedelem alatt bevételeink legfeljebb 50%-át tehetik ki a hiteltörlesztők, a hitelösszeg pedig nem haladhatja meg az ingatlan vételárának 80%-át. Ez utóbbinál azonban a bankok most óvatosabbak, ezért reálisabb 60-70%-kal számolni.

Jó hír ugyanakkor, hogy ha valaki jogosult csok támogatásra, akkor a csok hitel feltételei nem szigorúbbak egy normál piaci lakáshitelnél, viszont a futamidő végéig fix 3%-os kamat jelenleg verhetetlen.

Önerőnek számít lakáshitelnél a csok?

Az önerő mindig kardinális kérdés egy lakáshitel esetében, hiszen ahogy fent már írtuk, a bankok jelenleg a vételár nagyjából 60-70%-át hitelezik meg legfeljebb. Ez pedig azt jelenti, hogy egy 40 milliós lakásnál 12-16 millió Ft saját forrást kell tudni előteremteni. Jó hír ugyanakkor, hogy a meglévő gyermekekre igényelt csok több banknál is önerőnek számít, így ha ezen múlik a vásárlás sikere, ez alapján kell hitelezőt választani.

Egyébként a Babaváró hitel – vagy más néven, a Babaváró támogatás – is felhasználható önerőként, ám itt tudni kell, hogy amennyiben a Babaváró és a lakáshitel igénylése között nem telik el 90 napnál több, akkor a Babaváró 25%-a hitelnek minősül. Ez egy 40 millió forintos ingatlan megvásárlásánál azt jelenti, hogy 90 napon belüli igénylésnél legalább 4,5 millió forint önerő kell, míg ezen túl elegendő lehet 2 millió forint is.