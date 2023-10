Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, Budapesten, 2023 második negyedévében az üresedési ráta elérte a 12,6%-ot az irodapiacon. Pánikra azonban semmi ok, ugyanis a Jeffries pénzügyi szolgáltató vállalat elemzői már a londoni irodahasználat 20%-os csökkenését prognosztizálják, ami 30 éves csúcsot döntöget. Az üresedés okát abban látják, hogy az otthoni munkavégzés és a hibrid munka, valamint a zöld irodák felé való elmozdulás továbbra is prioritást élvez – olvashatjuk a CNBC cikkében.

LONDON – A londoni irodapiac “bérleti recesszióban” van a Jeffries szerint, amely arról számolt be, hogy a főváros üzleti központjában az üres ingatlanok száma 30 éves csúcsra emelkedett.

A Jeffries elemzőinek becslése szerint a londoni irodák kihasználtsága 20 százalékkal csökkent, mivel az otthoni munkavégzés és a hibrid munka, valamint a zöld irodák felé való elmozdulás továbbra is prioritást élvez.

A cég szerint az üres irodák száma már meghaladta azt a fordulópontot, amelynél a bérleti díjak jellemzően csökkenni kezdenek, ez azonban nem igaz a fenntarthatóságra összpontosító épületek esetében.

A Jeffries szerint a rugalmas, co-working és szolgáltatott irodák London területének mintegy 9%-át foglalják el, és a megüresedett területek egy részébe költöztek be.

A nagynevű cégek tömegesen hagyták el a londoni irodahelyiségeket. Legutóbb a Meta fizetett 149 millió fontot (181 millió dollárt) azért, hogy idő előtt elhagyhassa egyik Regent’s Place-i irodáját – jelentette kedden a British Land. A brit HSBC bank pedig még júniusban jelentette be, hogy elhagyja 45 emeletes Canary Wharf-i irodatornyát egy London központjában található kisebb iroda helyiségért.

A Morgan Stanley viszont kedden úgy döntött, hogy felminősíti a Great Portland Estates részvényeit, mondván, hogy a brit ingatlanbefektetési alapok “meggyőző lehetőséget kínálnak”. Mindezt azzal indokolták, hogy a szektor általában a gazdasági visszaesés vége felé szokott jól teljesíteni, a nettó eszközérték csökkenése mérséklődik, és a Bank of England kamatcsökkentése a jelek szerint a láthatáron van.

Mindeközben Budapesten azt láthatjuk, hogy a fejlesztések megtorpantak. Hiába magas tehát az üresedési ráta, sajnos az üresen álló irodaterületek minősége nem felel meg a megváltozott bérlői igényeknek, így a korszerűtlen ingatlanok tulajdonosai kénytelenek lesznek fejleszteni, korszerűsíteni, hogy kiszolgálják a bérlők igényeit.

