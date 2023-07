Tovább nő az üresedési ráta: most kell hirdetni a bérbeadható irodaterületeket!

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) – melynek tagjai: CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Eston International, iO Partners és Robertson Hungary most is közzétette szokásos negyedéves irodapiaci jelentését, mely szerint 38.000 m2-rel bővült a budapesti modern irodaállomány, az üresedési ráta pedig az előző negyedéves adatot és az előző év azonos időszakában mérteket is meghaladta.

A BRF 2023 második negyedévéről szóló jelentése szerint Budapest teljes modern irodaállománya jelenleg 4.334.880 m2-t tesz ki, melyen belül 3.536.690 m2 „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 798.190 m2 saját tulajdonú irodaház található.

A budapesti modern irodaállomány 2023 második negyedévében három új irodaházzal, összesen 38.000 m2-rel bővült. Az üresedési ráta ugyanakkor elérte a 12,6%-ot, ami az előző negyedévhez képest 0,4 százalékpontos, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,8 százalékpontos emelkedést jelent. 2023 második negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda Központ alpiacon regisztrálták (5%), míg a legmagasabb üresedési rátát az Agglomerációban mérték (34,8%).

Hirdessen Ön is a teljesen megújult az irodahaz.info és raktar.info oldalakon. Az új felület sokkal letisztultabb és átláthatóbb lett a látogatók számára!

Továbbá: az Irodahaz.info és a Raktar.info látogatói ezentúl egyetlen ajánlatkérési űrlap kitöltésével akár több tíz releváns iroda, vagy raktár tulajdonostól is kaphatnak ajánlatot, így rövidítve a keresés folyamatát és segíteni meghozni a legjobb döntést!

A nettó abszorpció a negyedév során pozitív tartományba került, így összesítve 12.290 m2-rel növekedett a teljes elfoglalt állomány mérete.

A bruttó kereslet 2023 második negyedévében 119.890 m2-t tett ki, amely 56%-kal magasabb az előző negyedévben mért adatnál, az előző év azonos időszakához képest pedig 11%-os növekedést jelent. A teljes keresleten belül a legnagyobb arányt az új szerződések képviselték 46%-kal. A szerződéshosszabbítások tették ki a bérbeadások 42%-át, míg a bővülések részaránya 6%, az előbérleti szerződéseké pedig 3% volt. A második negyedévben egy saját tulajdonba vételt is regisztráltak, melynek részaránya 3% volt a bruttó keresleten belül.

A legmagasabb bérlői aktivitás a Váci úti irodafolyosón mutatkozott, a teljes volumen 33%-át kötötték le itt. Második helyen Pest Központ végzett 20%-kal, melyet Buda Központ követett 12%-kal, a legkisebb részesedése a Pest Nem Központi alpiacnak volt 11%-kal.

A BRF a második negyedév során összesen 162 bérleti szerződést regisztrált, melyeknek átlagos mérete 740 m2 volt, ez 16%-kal magasabb, mint az előző negyedévben. Tíz szerződést kötöttek 3.000 m2-nél nagyobb területre, ezek közül öt szerződéshosszabbítás volt, három új szerződést kötöttek, illetve egy előbérletről és egy saját tulajdonba vételről is megállapodás született.

Az adatokból egyértelműen kirajzolódik, hogy az üresedési ráta növekedésével a bérbeadás is egyre nehezebb. Körültekintően kell tehát hirdetni és hirdetőoldalt választani annak, aki most szeretne megüresedett irodaterületeket bérbe adni. Különösen, ha az üres területek nem a legfrekventáltabb, legnépszerűbb helyeken vannak, vagy nem érik el az „A", „B" kategóriát.

Ezen kívül igen fontos a rugalmasság is, ma már senki ne számítson arra, hogy hosszú távra sikerül leszerződnie egy-egy bérlővel, hiszen mindenki csak rövid távban mer gondolkodni irodabérlés terén. Ugyanakkor tény az is, hogy a rugalmasabb irodaterületek, a komplett szolgáltatás csomagokat kínáló szolgáltatott irodák lényegesen hamarabb bérlőre találnak.

