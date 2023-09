Az ipari-, logisztikai ingatlanok piacán elképesztő szárnyalásnak lehettünk szemtanúi az elmúlt években, hiszen a Covid beindította az online kereskedelmet, ami miatt hirtelen emelkedett az igény a bérelhető raktárterületek iránt. A fejlesztők azóta sem álltak le, de a kereslet már megtorpanni látszik.

Megugrott az üresedési ráta

A CBRE legfrissebb, The View című tanulmányából kiderül, hogy az idei második negyedév végén a teljes országos modern ipari/logisztikai állomány 4 814 000 négyzetmétert tett ki, az üresedési ráta azonban, ahogy arról már korábban is beszámoltunk, óriásit ugrott a második negyedév alatt, elérte a 8,1 %-ot országos szinten, Budapest környékén pedig a 8,6%-ot is. Úgy tűnik tehát, hogy a kereslet megtorpant és egyre kevésbé tudja felszívnia megnövekedett állományt. Ugyanakkor ezek az értékek még nem tekinthetőek kiemelkedően magasnak, de az állomány további növekedése is várható.

További fejlesztések várhatók

Jelenleg ugyanis 467 ezer négyzetméternyi terület tervezés, 135 ezer négyzetméternyi terület pedig építés alatt áll Budapest környékén, a CBRE számításai szerint, így a megtorpanó kereslet a hirtelen a piacra kerülő nagy mennyiségű ipari-, logisztikai ingatlannal szemben várhatóan tovább növeli majd az üresedési ráta mértékét a jövőben. Ugyanakkor vitathatatlan a magasabb üresedési rátának az az előnye, hogy általa nő az azonnali elérhetőség, ami könnyebbé teszi a piaci szereplők számára a költözést.

A bérleti díjak továbbra is nőnek csak lassabban

Az üresedés emelkedése ugyanakkor, egyelőre még biztos nem állítja meg a bérleti díjak növekedését, eddig csak a növekedési ütem csökkenésére volt elegendő, aminek okát elsősorban a megemelkedett kivitelezési költségekben kell keresni.

