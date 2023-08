Bérelhető irodák egy frekventált elhelyezkedésű, közepesen korszerű irodaházban? Ez ma már nagyon kevés a bérlőkért folytatott harcban!

Nincs könnyű dolguk az ingatlanfejlesztőknek, ha a bérlők igényeinek és a jogszabályi környezet minimum elvárásainak is meg akarnak felelni. Különösen, hogy a Covid óta kialakult piacon már rég nem elég csak a minimumot nyújtani.

Fel kell venni a versenyt! És hogy sokakban ez még mindig nem tudatosult, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a BRF legutóbbi irodapiaci jelentése szerint az üresedési ráta 2023 második negyedévében már 12,6%-on áll, ahogyan arról mi is beszámoltunk. Ez még önmagában nem lenne baj, hiszen volt már ennél lényegesen rosszabb is ez a mutató, az igazi problémát nem a mennyiség, hanem a minőség jelenti, azaz kevés olyan irodaterület van, amilyet keresnek a bérlők.

A bérlők ma már sokkal tudatosabbak, az elhelyezkedésen és az irodahelyiség méretén túl, fontos számukra a rugalmasság, a területtel együtt járó szolgáltatások, a fenntarthatóság és az alkalmazottak véleménye is. Ezeknek a komplex igényeknek a kiszolgálásához pedig fejleszteni kell!

Jelenleg kevés új irodaház épül, befékeztek a fejlesztők, ugyanakkor fenntarthatóság szempontjából már a 10 éves épületek is elavultnak számítanak. Sokan hajtanak végre kisebb fejlesztéseket, pl. LED világításra cserélik a világítótesteket, de ezek még nagyon kevesek az EU Taxonómia és az ESG-irányelveknek való megfelelés szempontjából, amelyek a vállalkozásokra már 1-2 éven belül is komoly terheket fognak róni. És a bérlői elvárás is egyre nő az energia, azaz a gáz- és az áramfogyasztás csökkentését szolgáló beruházások iránt. A magasabb szintű fenntarthatósági igények kiszolgálására már energiapiaci szakértőkre és komplex, automatizmusukra és IT megoldásokra épülő, rendszerszintű fejlesztésekre van szükség, melyek részben vagy egészben a saját energiaforrásokra is építenek.

Emellett fontos néhány lépéssel mindig a versenytársak előtt járni, mindig kicsivel többet nyújtani, mint amennyi a minimum elvárás, és nem mindegy az sem, hogy a kiadásra kínált irodaterületeinket hol hirdetjük. Ehhez érdemes egy megbízható partnert keresni, mint például a megújult irodahaz.info, ahol a látogatók a letisztult és átlátható felületen sokkal könnyebben megtalálják hirdetését.

Hirdessen Ön is a teljesen megújult az irodahaz.info és raktar.info oldalakon. Az új felület sokkal letisztultabb és átláthatóbb lett a látogatók számára!

Továbbá: az Irodahaz.info és a Raktar.info látogatói ezentúl egyetlen ajánlatkérési űrlap kitöltésével akár több tíz releváns iroda, vagy raktár tulajdonostól is kaphatnak ajánlatot, így rövidítve a keresés folyamatát és segíteni meghozni a legjobb döntést!