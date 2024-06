A budapesti irodapiac minőségi változásért kiált!

Nő az üresedési ráta, üresen maradnak az alacsonyabb kategóriájú irodaházak, a bérlők pedig harcolnak a legjobb munkaerőért és a legjobb irodaterületekért. Az irodapiac elmúlt években történő változásai fejlesztőket és bérlőket egyaránt komolyan érintenek.

Először a Covid hozott gyökeres változást az irodapiacon, amikor az irodák kiürültek, mindenki elkezdett home office-ban dolgozni, majd az orosz-ukrán háború nyomán fellépő energiaválság hozott újabb kihívást.

Mindezek eredményeképpen ma már sokszor a 10 éves irodaházak is elavultnak számítanak, és a „B” kategóriás irodaházakba szinte lehetetlen bérlőt találni. Az irodák fenntartási költségei és az ESG szempontok ugyanis ma már legalább annyira fontosak a bérlők számára, mint az iroda elhelyezkedése. Ráadásul a legjobb munkaerőért is harc folyik a cégek között, és a legmagasabban kvalifikált, legtapasztaltabb, legrátermettebb munkavállalók megszerzéséhez és megtartásához is elengedhetetlen, hogy a cégek, korszerű, valóban 21. századi, komplex szolgáltatásokat nyújtó, a munkavállalók wellbeingjét célzó, „A” kategóriás irodákat béreljenek.

Habár az üresedési ráta az utóbbi időben egyre nőtt, 2024 első negyedévében már a 13,8%-ot is elérte a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF) elemzése alapján, az üresedés elsősorban a „B” kategóriás irodaházakat érinti, a korszerű irodaházak üresedése ugyanis 3-4 százalékponttal alacsonyabb, mint az átlag. A „B” kategóriás irodaházakban 2019 óta már 6 százalékponttal nőtt az üresedési ráta úgy, hogy új fejlesztés nem is nagyon volt, miközben az „A” kategóriás irodaházak esetében 11 százalékponttal nőtt az üresedési ráta úgy, hogy az állomány 20 százalékkal bővült.

Az irodapiacon tehát egyértelműen minőségi változásra van szükség. A cégek harca a legjobb munkaerőért szerencsére pont ezt mozdítja előre.

