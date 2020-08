Érezhetően növelheti az ingatlanárakat Nyugat-Magyarországon, pontosabban a határ mentén, Bezenyén és vonzáskörzetében a készülő, 350 milliárd forint körüli német megaberuházás – írja a Privátbankár.hu

A Privátbankár.hu friss elemzése szerint namarosan átírhatják az árcédulákat Magyarország észak-nyugati csücskében, a Hegyeshalom és Bezenye közé tervezett, első körben agrár-logisztiai gigaberuházás hatására. (A német cégnél egyébként Lajtania Park névre keresztelték az induló beruházást, részletek a képre kattintva.)

A cikk szerint főleg az ipari telkek ára nőhet, de a 20-30 kilométeres körzetben lévő jó minőségű lakásoké is. Áremelkedés máris érezhető mindkét csoportnál. Spekulációs rohamról még nincs szó, de az egymilliárd eurós építkezés nyomán bizonyosan felértékelődik több szegmens is az ingatlanpiacon és a vonzáskörzet szolgáltató ipara is profitálhat a nagyobb keresletből.

Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy elrajtoljon a határmenti óriásberuházás, amit a közeli Lajta folyóra utalva Lajtania Parknak nevezett a német FAKT AG, a nem kevesebb, mint egymilliárd eurós projekt gazdája. Erről a nyár elején ebben a cikkben, valamint néhány nappal később egy másik összefoglalóban is sok új, exkluzív részletet villantottunk fel. Július végén aztán a német cég és a két település önkormányzati vezetői aláírtak egy támogatási szerződést is. Eszerint a vállalat 100-100 millió forintot ad a két falunak közcélú beruházásra.

