Rengeteg új építőipari cég alakult!

Idén októberben az újonnan induló építőipari cégek száma évtizedes rekordot döntött. Sőt, a cégtörlések számához képesti különbség is soha nem látott magasságokba került.

Idén októberben rekordszámú, 648 építőipari céget jegyeztek be az országban, mindezt úgy, hogy csupán 172 ágazati vállalkozást töröltek a hónapban.

„Az elmúlt években már általánosságban az is meglepetésnek számított, ha egy ágazatban több cég indult, mint amennyi megszűnt, az pedig, hogy négyszer annyi vállalkozás induljon, mint a törölt cégek száma, még az építőiparban is elképzelhetetlennek tűnt” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője.

Az építőipar jellemzően rendhagyóan viselkedik a többi ágazathoz képest, és ez egyértelműen meglátszott eddig is a céginformációs mutatókban, de úgy tűnik, 2020 végén az ágazat a szokásosnál is távolabbi pályára került a többi a szektortól. A KSH adatai szerint az építőipari termelés szeptemberben csak 14,7 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, aminek az ágazatok jelentős része örülne, ráadásul az éven belüli termelési volumen bizakodásra is ad okot. Az elmúlt 3 hónapban lassan, de növekedett is a termelés volumene.

Az MNB jelentése szerint pedig a folyósított lakáscélú hitelszerződések volumene 15 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét, ami szintén fontos jelenség lehet az ágazati beruházásokra nézve.

A folyósított lakáshitel-állomány növekedése, a termelés éven belüli növekedése és a rekordszámú cégalapítás együtt rendkívül érdekes helyzetet vetít előre az építőiparban.

Az ágazatot azonban nem lehet homogén egységként tekinteni, a koronavírus okozta gazdasági válság összességében a megrendelések visszaesését okozza.