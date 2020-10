A 2015-ben indított otthonteremtési program új eleme, a felújítási támogatás is jön 2021. január elsejétől – nem csak az újbóli 5%-os lakásáfa. Az új felújítási támogatás keretében a fejújítási költségek felét, de legfeljebb 3 millió forintot visszatérít az állam, ha az anyag-, illetve a munkadíjat számlával igazoljuk. Mit lehet tudni e jelentős újdonságról!?

Szerdán, egy nyilatkozatban jelentette be Novák Katalin, hogy az állam „minden család” lakás-felújítási költségeinek felét, de legfeljebb 3 millió forintot. Csütörtökön jött a pontosítás családokért felelős tárca nélküli miniszter-asszonytól: a „minden családon” a legalább egy, még eltartottnak számító, gyermeket nevelő családot kell érteni. Olyanokat, akik saját tulajdonú ingatlanban laknak. Fontos kitétel, hogy az igénylésének nem feltétele – igaz, nem is kizáró eleme –, hogy a család korábban élt, vagy a jövőben éljen a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) lehetőségével

Ha tehát valaki 2021. január 1-je után felújításba kezd és gyűjti a számlákat, az állam visszautalja neki a költségeinek felét, de legfeljebb hárommillió forintot. Ez vonatkozik az anyagbeszerzésre és a munkaerőköltségre is.

A felújítás ráadásul eléggé tágan vett felújítást jelent: energetikai korszerűsítés, illetve a klasszikus fürdő, konyha, vagy más helyiség felújításáról.

A családoknak történő segítségen túl természetesen a gazdaság fellendítéséhez is hozzájárul ez az intézkedés az építőipar fellendítésén keresztül – húzta alá Novák Katalin, amikor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában nyilatkozott.

Mint ismert, egy hete jelentették be, hogy az új építésű otthonok értékesítésének áfatartalmát 27 százalékról 5 százalékra csökkentik január 1-jétől (leszámítva a 150 milliónál drágább, illetve a 300 négyzetméter feletti új otthonok esetét). Sőt azok a családosok, akik igénybe veszik a csokot, visszaigényelhetik az 5 százalékos áfát is új otthonuk vásárlásakor.