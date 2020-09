Brit ingatlanfejlesztőt vett a magyar Cordia

A Cordia a minap belépett a brit piacra a Blackswan ingatlanfejlesztő felvásárlásával. A Cordia International Zrt. – nemzetközi terjeszkedési stratégiájának legújabb mérföldköveként – a minap jelentette be: megvásárolták a brit Blackswan ingatlanfejlesztő társaságot.

A vállalat a tranzakciót az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében végrehajtott kötvénykibocsátás segítségével finanszírozta. Az akvizíció révén a Cordia Blackswan számára lehetőség nyílik arra, hogy Anglia West Midlands régiójában 550 millió font értékben valósítson meg projekteket.

A Cordia International Zrt. tehát szeptember elején megvásárolta a birminghami székhelyű, bérlakásépítésre specializálódott Blackswan Property ingatlanfejlesztő társaságot. Azért is lényeges ez, mert ez az akvizíció a vállalat első befektetése Nagy-Britanniában.

A Cordia jelenleg a közép- és kelet-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és -befektető konglomerátumának számító Futureal-csoport lakóingatlan-fejlesztéssel foglalkozó tagja. A vállalatcsoportnál – amely jelenleg összesen 32 projekt keretében 650.000 négyzetméternyi ingatlanterület építését végzi – több mint 500 szakember dolgozik.

A brit vállalat Cordia Blackswan néven, a jelenlegi menedzsment vezetésével működik tovább. A társaság mindemellett a már meglévő tervezett projektek támogatása érdekében a következő hónapokban létszámbővítést tervez.

A Blackswan akvizícióját – csakúgy, mint a varsói tőzsdén jegyzett Polnord SA lengyel lakóingatlanfejlesztő vállalat közel 93%-ának, valamint a német bérlakás- és városrehabilitációs piacon aktív Argo Poperties NV holland társaság 20%-ának megvásárlását – a Cordia részben az MNB Növekedési Kötvényprogramja (NKP) keretében kibocsátott kötvények révén finanszírozta.

A tranzakcióknak köszönhetően a Cordia birtokában lévő területeken felépíthető lakások száma 14.000 fölé emelkedett. A vállalat a közelmúltban hajtotta végre második kötvénykibocsátását az NKP keretein belül: a 10 éves futamidejű értékpapírokból a befektetők 36 milliárd forint értékben vásároltak, míg tavaly novemberben a 7 éves instrumentumokból 44 milliárd forintnyi mennyiséget értékesített a társaság.

Az így megszerzett forrásokat a Cordia a nemzetközi piacokon és a bérlakásszektorban történő terjeszkedésre használja fel.

A Cordia első brit lakóingatlanpiaci felvásárlását jelentő ügylet Tony Haran, a CBRE midlandsi lakóingatlan-befektetési üzletágának vezetője, bérlakás-szakértő közvetítésével jött létre.

„A célunk az, hogy Európa egyik vezető és leginkább diverzifikált lakóingatlan-fejlesztő csoportjává váljunk. A Blackswan megvásárlásával és feltőkésítésével beléptünk a brit piacra, ami egyben a nemzetközi terjeszkedési stratégiánk legújabb mérföldkövét jelenti” – mondta Földi Tibor, a Cordia International Zrt. igazgatóságának elnöke.

„A Blackswan csapata ugyanazokat az értékeket vallja magáénak, mint amelyekre a Futureal-csoport épült: integritás, kreativitás, kitartás és csapatszellem. Közös vágyunk az is, hogy tartós értéket teremtsünk azon közösségek számára, amelyekben dolgozunk: nagyszerű új épületek és életteli nyilvános terek létrehozásával, tiszteletben tartva az örökséget és építve rá, valamint jövőképpel rendelkezve elkötelezetten folytatva a városmegújítási projekteket” – mondta Futó Gábor, a Futureal-csoport alapító többségi tulajdonosa.

„A Blackswan víziója mindig is arról szólt, hogy olyan fenntartható helyeket alkossunk, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy boldogabb, gazdagabb és teljesebb életet élhessenek. A Cordia részeként lehetőségünk nyílik arra, hogy a West Midlands régióban az összesen 550 millió font értékű, előkészítés alatt álló projektjeink révén megvalósítsuk ezt a víziónkat. Örömmel csatlakozunk a Cordiához, hiszen ugyanabban hiszünk: új, jól megtervezett helyeket alkotunk, ahol az emberek élni, dolgozni, szórakozni és tanulni akarnak” – mondta Marcus Hawley, a Blackswan alapító ügyvezető igazgatója.

„A tranzakció hatalmas bizalmi voksot jelent Birmingham lakóingatlan-szektora felé és elősegítheti akár 2500 új otthon létrejöttét a városban, mégpedig egy tapasztalt és jól finanszírozott fejlesztő által. A Cordia komoly ambíciókkal rendelkezik a brit piacot illetően, Birmingham számára pedig az, hogy a vállalat itt debütál és ezt a várost választotta ugródeszkául a tervei megvalósításához, a nemzetközi befektetői porondon jelent fegyvertényt” – mondta Tony Haran, a CBRE midlandsi lakóingatlan-befektetési üzletágának vezetője, bérlakás-szakértő.

Marcus Hawley 2009-ben alapította meg a Blackswan Propertyt, amely a lakóingatlan-fókuszú, vegyes használatú fejlesztésekre koncentrál Anglia West Midlands régiójában. A cég projektjei között megtalálható a 124 lakásos, bérbeadási céllal épülő The Lampworks, valamint a jegyzett és műemléki védelem alatt álló épületek revitalizációját magában foglaló, új lakhatási és szórakozási célpontot jelentő The Gothic elnevezésű fejlesztés is. Mindkét projekt Birmingham központjának szélén, a Jewellery Quarter városrészben található.