Spanyol, lengyel és román lakásokat is épít a Cordia, összesen 9000 van a csőben

A magyar Cordia Kelet-közép-európa egyik meghatározó lakásfejlesztőjévé akar válni, de még Spanyolországban is épít lakásokat. Hazánkat is beleértve négyzeret épít jelenleg és további ötezer otthon felhúzását készíti elő.

A minap jelentették be, hogy fokozza tőkeexportját és külföldi befektetéseit a hazai nagy fejlesztő, a Cordia, amely a román és a lengyel piac mellett – egy pilotprojekttel – immár Spanyolországban is jelen van. Mindez abba a stratégiába illeszkedik, amelynek célja, hogy a vállalat európai szinten is meghatározó lakásfejlesztővé váljon úgy, hogy Magyarországnak továbbra is kulcsszerepe marad a társaság működésében. A társaság a kelet-közép-európai régió egyik vezető ingatlanfejlesztő és befektető cégcsoportjának számító Futureal-csoporthoz tartozik, amely számos kereskedelmi- és irodaprojektet is jegyez, köztük a budapesti Corvin Sétányt, a most épülő Etele Plazát és a Budapest One irodaházat.

A Cordia Lengyelországban eddig több mint ezer lakást adott át hamarosan pedig további mintegy 1400 otthon építését tervezi elindítani Varsóban, Krakkóban és Gdanskban. A vállalat a közelmúltban jelentette be, hogy a lengyel fővárosban, a Visztula partján építi meg története legmagasabb lakóházát, a 164 otthonból álló, 54,5 méter magas, 18 szintes Horyzont Pragát. Ezt megelőzően az idén két fejlesztés készült el, két további építése pedig jelenleg is zajlik. A Cordia célja, hogy a rendkívül erős helyi versenytársak között a 10 legnagyobb szereplő közé küzdje fel magát, évi 1500-2000 lakás átadásával.

A román fővárosban jelenleg közel 500 új lakást épít a vállalat két ütemben a Parcului20 projekt keretében, a beruházáshoz egy 13 telekből álló, összesen több mint 1,5 ha-os területet vásárolt még 2017-ben – a környék a várakozások szerint a román főváros új üzleti központjává válik majd. Bukarestben több további projekt van előkészítési szakaszban, összesen több mint 800 otthonnal.

A régiós piacok mellett – kísérleti jelleggel – immár Spanyolországban is jelen van a társaság, a vállalat Marbella városában több mint 80 luxuslakás építését tervezi a 7 ha-os, újonnan vásárolt, tengeri panorámás telken.

„Stratégiai célunk, hogy a közel két évtizedes tapasztalatunkra építve európai szinten is meghatározó lakásfejlesztővé váljunk, középtávon elsődlegesen a kelet-közép-európai régió vezető városaira fókuszálva. Lépésről-lépésre haladva új magokat ültetünk olyan attraktív piacokon, ahol az első néhány projekt sikeres megvalósítása és a helyi csapat kialakítása után a későbbiekben lehetőség van az organikus növekedésre. A Cordia mára már a régió legjobban diverzifikált lakásfejlesztőjének számít, ami óriási előnyt jelent a kockázatkezelés és a tőkeallokáció szempontjából” – mondta Futó Gábor, a Cordia alapítója.

„A Cordia organikus terjeszkedése keretében olyan erős növekedést mutató piacokon hozzuk létre helyi ingatlanfejlesztő érdekeltségeinket, ahol évente legalább új 5000 lakás talál vevőre. Lengyelország vezető városait az teszi vonzóvá, hogy a gazdaság és az újlakáspiac a válság évei alatt is stabil maradt, Bukarestben az elavult lakásállomány, a folyamatos bérnövekedés, a jelentős vásárlói érdeklődés és a relatíve alacsony újlakásárak teremtenek kedvező feltételeket, míg Spanyolországban az ad okot az optimizmusra, hogy elindult a bérnövekedés, a munkanélküliség csökken, az ingatlanpiac keresleti oldalát pedig a külföldi vásárlók is erősítik. Piaci jelenlétünk elmélyítését a Budapesten, Varsóban, Krakkóban, Gdanskban és Bukarestben lévő erős, tapasztalt és mára már kipróbált helyi szervezeteinkre építve tervezzük. A lokális csapatokat a budapesti kompetencia központunk segíti a növekedésben, a projektek kidolgozásában és a rendszerek kiépítésében” – mondta Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.

A most épülő több mint 4000 lakás mellett – amelynek 80%-a Magyarországon, 14%-a Lengyelországban, 6%-a pedig Romániában valósulhat meg – a Cordia jelenleg további, több mint 5000 lakás fejlesztését készíti elő. Utóbbiak mintegy fele Magyarországot, közel 30%-a Lengyelországot, 20%-a Romániát, 2%-a pedig Spanyolországot érinti. „Ezek a számok bizonyítják elkötelezettségünket amellett, hogy a nemzetközi terjeszkedés mellett Magyarország mindig kulcsszerepet fog betölteni a működésünkben, hiszen Budapesten is az erős kereslet fennmaradásával számolunk” – fogalmazott Földi Tibor.

A Futureal-csoport a lakóingatlanok mellett irodaház- és kiskereskedelmi fejlesztésekkel is jelen van a régióban. Alapítása óta a vállalatcsoport több mint 100, összesen több mint 2 millió négyzetméter bruttó alapterületű ingatlanfejlesztési projektet valósított meg, 3 milliárd euró értékben. A legújabb fejlesztések között a Futureal jegyzi Budapesten a kelenföldi városközpont-megújítási projekt részeként épülő Etele Plazát és a Budapest One irodaházat is. Lengyelországban a cégcsoport sikerrel fejlesztette fel majd értékesítette a Gorzów belvárosában található Nova Park bevásárlóközpontot. A román piacon ugyancsak a közelmúltban zárt le eredményesen egy kiskereskedelmi projektet, amelynek keretében a Futureal értékesítette a romániai ParkLake bevásárlóközpontban meglévő érdekeltségét. A cégcsoport folyamatosan keresi a régiós lehetőségeket a kiskereskedelmi és az irodaberuházások területén is.