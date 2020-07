Bel-budai és észak-budai lakások, házak: hol vannak a vevők!?

Júliusra sem igazán indult be a koronavírus-járványt követően a piac a bel-budai és észak-budai régióban – derül ki egy friss gyorselemzésből. Ez azt jelenti, hogy kevés a tranzakció a lakóingatlanok piacán, sokan a munkahelyük terén bizonytalanok, mások a vírus második hullámától tartanak – figyelmeztet a Balla Ingatlan helyi szakértője.

Egyfajta bizonytalanság, káosz jellemző most a bel-budai és észak-budai ingatlanpiacra, ahol most “senki nem tudja, mit csináljon”.

Miért? Mert bizonytalanok a munkahelyek, az elbocsátások még nem fejeződtek be, többen pedig arra számítanak, hogy a Covid-19-nek érkezik második hulláma. Így hát az emberek nem nagyon mernek vagy tudnak a jövőre tervezni. És bár sokan nézelődnek, érdeklődnek az ingatlanpiacon, hiányzik az igazi vásárlási kedv – emelte ki Nagy Andrea, a Balla Ingatlan észak-budai irodájának szakmai vezetője.

Úgy véli: az emberek most nem tudnak vagy nem mernek dönteni, különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a hirdetési árak továbbra is rendkívül magasak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bel-budai kerületek esetében szinte nem találkozunk egymillió forint alatti, hirdetési négyzetméterárakkal. “Ennyiért viszont nem lehet eladni ezeket az ingatlanokat” – teszi hozzá az ingatlanközvetítő.

Mi a baj?

A közvetlen problémát az jelenti, hogy a vevők már azt gondolják, hogy az árak immár csökkennek, lefelé tartanak, miközben az eladók még mindig azt hiszik, hogy továbbra is emelkedőben vannak – magyarázta Nagy Andrea. Emiatt a vevők érdeklőnek ugyan az eladó ingatlanok iránt, nézelődnek is a piacon, de azt látják, hogy az árak megfizethetetlenül magasak.

Azon eladók persze, akik tényleg el akarják adni az ingatlanukat, belemennek az alkuba a vevővel, és csökkentik az árat, így aztán – árcsökkentési hajlandóság esetén – általában sikerül is az értékesítés.

Ugyanakkor arra is akad példa, hogy amikor már sikerült megállapodnia a vevőnek és az eladónak, a vevő mégis visszalép a vásárlástól. Ennek jellemzően az az oka, hogy a vevők arra számítanak, később még tovább fognak ereszkedni az árak.

Ennek ellenére nincs más lehetőség az eladásra, mint az ár csökkentése, ugyanis, mint az ingatlanközvetítő jelezte, azok az ingatlanok, melyeket a közelmúltban eladtak, kivétel nélkül a korábbinál mérsékeltebb áron találtak maguknak új tulajdonost. Azt is megjegyezte, hogy ezek jellemzően az olcsóbb kategóriába tartozó, alacsonyabb négyzetméterárú ingatlanok.

Mindez persze azt is jelenti, hogy jelentősen és egyre inkább nő az értékesítési idő, de annyira torz most a piac, hogy nem lehet konkrét időtartamot meghatározni. Nagy Andrea példaként említette meg azt a XII. kerületi lakást, mely még tavaly novemberben került a piacra 55 millió forintért, de jelenleg még 45 millió forintért sem sikerül rá vevőt találni, a tranzakció nem realizálódott – jegyezte meg.

Ahol viszont már megjelent az árcsökkentés, az a kiadó lakások piaca. A tulajdonosok itt már belátták, hogy nem lehet a korábbi bérleti díjakért kínálni a lakásaikat, így a kereslet és a kínálat nagyjából összhangba került. Ezen a területen nem érzékelhetők olyan gondok, mint az ingatlaneladásoknál. Igaz ugyanakkor, hogy nehezebbé vált jó bérlőt találni, ugyanis őket a munkahelyi problémák, az elbocsátások sújtják, ami bizonytalanná teszi a lakáskiadást.

A kínálat az eladási nehézségek ellenére egyelőre nem bővült jelentősen az érintett kerületekben, erre Nagy Andrea várakozásai szerint talán majd csak januárban fog sor kerülni, a hitelmoratórium lejártával, hiszen sokan nem fogják tudni fizetni a törlesztőrészleteket. Ez pedig elképzelhető, hogy az árakat is lefelé szorítja. Mindez persze meglehetősen bizonytalan várakozás – hangsúlyozta az ingatlanközvetítő -, hiszen nem tudni, érkezik-e második hulláma a járványnak, illetve hogy milyen intézkedésekkel reagál majd arra a kormány.

Így egyelőre legfeljebb valószínűsíthető az előbb vázolt jövőbeni helyzet, amit könnyen felülírhatnak az őszi, téli hónapok egyelőre nem megjósolható változásai.