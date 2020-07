Íme a lakáskeresés területi különbségei a járvány alatt

Mintegy fél éve tart a járvány, ha a kínai eseményeket vesszük kezdő időpontnak. Ezalatt sok területen éreztette a negatív hatását, amiből az ingatlanpiac sem maradhatott ki. A megveszLAK.hu-nál megvizsgálták, hogy mutatott-e területi megoszlást az ingatlan keresési kedv a márciusi és áprilisi hónapokban – és meglepő adatokat találtak.

Az ingatlanpiac gyengülése és visszaerősödése

A következő statisztikán nagyon jól lehet látni a koronavírus hatását. A látogatószám minden évben növekedni szokott az előző évekhez képest. Ez látszik is a január, február, május és június hónapok adataiból.

A kijárási korlátozás és a bizonytalanság a március és április hónapokra alaposan rányomta a bélyegét. A többi hónap növekedéséhez képest márciusban volt mélyponton az ingatlan keresési kedv. Áprilisban már közelített a tavaly áprilishoz az ingatlan keresők száma.

Június hónapban jelentősen megugrott az ingatlan keresők száma, aminek többek közt az is lehet az oka, hogy a járvány miatt elmaradt ingatlan vásárlásokat sokan mostanában szeretnék pótolni.

Ingatlan keresési kedv területi különbségei

A vizsgálat alapját a megveszLAK megyeszékhelyre készített statisztikája adta. Azt természetesen nem lehet állítani, hogy egy megyére a megyeszékhely ingatlan keresési szokásai teljes mértékben ráhúzható, de a területi különbségeket jól lehet így is követni. A statisztikában a februári és a májusi hónapok átlagához hasonlítottuk a márciusi és az áprilisi adatokat. A diagramok azt mutatják, hogy melyik megyeszékhelyen hány százalékkal csökkent az érdeklődés.

Ingatlan keresési kedv területi különbségei márciusban

Márciusban a legnagyobb visszaesés Zalaegerszegen volt, ahol 64%-kal csökkent a keresések száma. A második helyen Kecskemét végzett 59%-os visszaeséssel. A harmadik legnagyobb visszaesést pedig Eger produkálta 58%-kal.

Március hónapban visszaesés szempontjából Szombathely lett a győztes ahol nem hogy csökkent volna a keresési kedv, hanem nőtt is 7%-kal. Elég rejtélyes ez. A legkisebb csökkenés Veszprémben volt (16%), a második helyezett Szekszárd lett (19%), a harmadik pedig Salgótarján (20%).

Kiátlagolva az összes megyeszékhely keresési kedv visszaesését, kereken 40%-ot kapunk. A megyeszékhelyek közül 8-nál is e körül mozgott a visszaesés.

Ingatlan keresési kedv területi különbségei áprilisban

Áprilisban már sokkal kisebb volt a keresési kedv visszaesés szinte minden megyeszékhelyen, de van olyan is, ahol inkább áprilisban gyűrűzött be jobban. A legnagyobb visszaesés Egerben volt (50%). Ott márciushoz képest 8%-os erősödés volt márciushoz képest. A második helyen végzett Salgótarján 45%-kal. Salgótarjánban a márciusi 20%-hoz képest ez elég nagy visszaesés a keresletben. Zalaegerszeg és Kecskemét holtversenyben került fel a dobogó harmadik fokára. Mindkét városban 44% volt a keresési kedv csökkenése február és május hónapok átlagához képest. Zalaegerszegen 20%-kal és Kecskeméten is 15%-kal nőtt az érdeklődés márciushoz képest.

Április hónapban Budapesten már jelentős, 10%-os erősödés volt tapasztalható, ami azt jelenti, hogy Budapesten lényegében csak egy hónapig tartott az, hogy kevesebb ingatlant kerestek a megveszLAK-on a költözni vágyók.

A legkisebb visszaesést Debrecen ingatlanpiaca produkálta (6%), ami azt jelenti, hogy a márciushoz képest 33%-kal többen keresgéltek ott ingatlant áprilisban, mint márciusban. A második helyezett hármas holtversenyben Pécs, Szeged és Szolnok volt 16%-os visszaeséssel. A harmadik helyezett Békéscsaba éppen csak lemaradt a második helyről a maga 17%-ával.

Szombathelyen a márciusi 7%-os erősödéshez képest áprilisban 18%-os visszaesés következett, ami azt jelenti, hogy ott áprilisban 25%-kal kevesebben kerestek ingatlant, mint márciusban.

Kiátlagolva az összes megyeszékhely keresési kedv visszaesését, 22%-ot kapunk, ami a márciusi átlaghoz képest 18%-os erősödést jelent.

Konklúzió

A koronavírus-járvány erős hatást gyakorol az ingatlanpiacra. A kereslet-kínálat változása az árak alakulásában is jelentős szerepet játszik. Az ingatlan irodák nagy része valószínűleg átvészeli ezt a nehéz időszakot, de biztosan vannak vesztesek is. A júniusi eredmények nagyon bíztatóak a jövőre nézve. Úgy tűnik az ingatlanpiac felállt a pofon után.

