Van hely itthon is, ahol bizony tömegesen épülnek bérlakások

Ha valaki összefut Nyírbátor energikus polgármesterével, Máté Antallal, és megkérdezi, hogy is van ez, nagyon hamar egyértelművé válik: itt szükség van önkormányzati bérlakásokra, és meg is fognak épülni – derül ki a TLE igylakunk.hu honlapjáról.

Máté Antal szájából a TLE-nél először 2016-ban hallottak erről a “képtelennek tűnő ötletről”. Már akkor is rendkívül elszántnak látszott, és azóta el is indult az építkezés első üteme. …És igen, csaknem négy év szervezés, tárgyalás és akarás kellett az első kapavágáshoz…

A történet valójában még ennél is korábban, 2004-ben kezdődött, amikor a nyírbátori városi vezetés úgy döntött, hogy ipari parkot létesít a város szélén. Tíz éven belül a területre települt multik és magyar vállalkozások a város költségvetésének már 20 százalékát kitevő iparűzési adót fizettek be.

Az ipari park az elmúlt években is folyamatosan fejlődött, és az itt működő vállalatok még tovább terjeszkednének. Ez nem csak területi növekedést jelent, hanem komplex területfejlesztést – önálló áramellátás, út- és közlekedésfejlesztés – a területen. Az ipari park folyamatos gazdasági növekedést generál a városban, hiszen a szolgáltató szektort is húzza maga után.

Az elmúlt 10 évben több mint 5000 új munkahely jött létre a településen és számuk a fejlesztések eredményeként folyamatosan növekszik. Sőt, csaknem 70 településről négyezren ingáznak szervezett módon naponta, és talán be is költöznének a városba. Ez azért is nagyon fontos, mert Nyírbátor lakossága a 2000-es évek eleje óta mintegy 1,5 ezerrel csökkent.

“További csökkenést a város nem engedhet meg magának, mint ahogy a betelepült vállalatok elvesztését sem. Máté Antal úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak komoly feladata a településen élő fiataloknak olyan ajánlatot kínálni, hogy ne költözzenek el a városból, a térségből, mert visszahívni őket sokkal több befektetésbe kerül. Ugyanakkor a települést választó vállalkozásoknak is bizonyítani kell, hogy a település tudja kezelni a munkaerőhiányt, a lakáshiányt. Ám, ha ezt a kérdést nem tudjuk rövidtávon kezelni, akkor az elmúlt 10 év fejlesztései megtorpannak, mert nem lesz munkaerő, és a további fejlesztési források máshová fognak vándorolni” – húzta alá a nyírbátori polgármester a TLE-vel beszélgetve.

A térségben ugyanis továbbra is jelen van a kettősség: munkaerőhiány és munkanélküliség is van egyszerre. Máté Antal úgy látja, hogy a településnek van lehetősége a komplex programmal a hátrányos helyzetű, aluliskolázott, jellemzően szegregátumban élő nagyszámú roma lakosságot felzárkóztatni és a munkaerőpiacra integrálni.

Mindenképpen megtérül

„Ebbe akkor is kell energiát fektetni, ha nem térül meg, illetve csak közvetetten térül meg. A meglévő tartalékokat erre a befektetési területre fókuszáljuk, még úgy is, hogy az önkormányzat több millió forintot befektet, de ezt ebből a működtetésből nem látja viszont – mondta Máté Antal. Ez abban térül meg, hogy pl. iparűzési adó jelentős többletbevételt nyújt, amit más fejlesztési területeken használunk fel, vagy abból, hogy a lakosság száma nem csökken tovább, sőt akár gyarapszik is” – tette hozzá.

Ez olyan befektetés a város számára, amely további hozadékot is jelent, hiszen megrendelésekkel segíti a helyi vállalkozókat, nagymértékben hozzájárul a helyi ipari parkban működő multinacionális és más vállalatok megtartásához. Fontos hozadék a város számára az is, hogy az önkormányzat birtokában a hitel visszafizetése után egy értékes lakásállomány marad.

Egy bérlakásépítési program azonban drága, és az egyik legfőbb kérdés mindig, hogy ki fogja finanszírozni. Nyírbátorban a vállalkozói lakásépítés csak akkor működne, ha magas bérleti díjakat kérnének, vagy ha nagyon magas állami támogatás érkezne. A polgármester azonban nem híve a vissza nem térítendő állami támogatásnak a piac- és versenytorzító hatása miatt. Úgy gondolja, hogy az ilyen jellegű források általában másra mennek el, mint ahogy a segélyezést sem tartja jó megoldásnak.

Úgy véli azonban, hogy javítani kellene az állami feltételrendszeren, az önkormányzatokat kedvező hitelekkel, a kamatok egy részének átvállalásával, és hosszú távú programokkal lehetne ösztönözni, hogy a magánszféra is szálljon be a lakásépítésekbe.

“A megfelelő adózási környezetben, és a cégeknél a cafeteria támogatási rendszerek hatékony kialakításában hiszek. És ha ezzel ki lehet alakítani egy megtérülő modellt, akkor meg lehet találni a befektetőket” – fejtette ki a polgármester.

Épül az első szakasz

A nyírbátori önkormányzat a jelenlegi első szakaszban 71 bérlakást épít, amit saját forrásból és hosszú lejáratú hitelből finanszíroz. A beruházás 650 millió forintba kerül ennek egyharmada önkormányzati forrás kétharmada pedig hitel. A hitel visszafizetését nagyrészt a bérleti díjból akarja kigazdálkodni az önkormányzat.

Az önkormányzat úgy próbálta bevonni az építőket a kivitelezésbe, hogy pályázhattak olyan területekre a mostani építkezés szomszédságában, amire később eladásra szánt lakásokat építhetnek. Az önkormányzat így próbál katalizáló szerepet játszani, hogy beindítsa a lakásépítéseket. Ezek zöldmezős beruházások, vagyis itt közműfejlesztés és közterület fejlesztés is megvalósult.

A 71 lakás augusztus végére készül el – remélhetőleg valóban be tudják fejezni az építkezést. Az építés nagyon jól halad, az épület már szerkezetkész.

Egyelőre van elég munkás, szakmunkás, hiszen a kivitelező cég stabil brigádokkal dolgozik. Az építőanyagok ugyan sokat drágultak, de a munkahelyről itt még megfizethető.

A környéken egyébként alig van privát lakásépítés, a felújítás korszerűsítés is kevés, mert nincsen pénzük az itt lakóknak, és támogatás sem mindenhol elérhető. Ezért jó lehetőség az önkormányzati bérlakásépítés a kivitelező cégek és az építőipari munkavállalók számára.

A tervezett lakópark a város egyik legszebb részén, a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő, a Szénaréti horgásztó, és a parkerdő szomszédságában épül. Az infrastruktúrafejlesztéssel potenciális befektetési terület jött létre Nyírbátornak ezen a korábban nem túl vonzó részén. Ezeket a lakóházakat ugyanis egy turisztikai és egy szegregált terület között építik fel azzal a céllal, hogy összekapcsolják a különböző funkciójú és fejlettségű területeket a városon belül.

A most épülő önkormányzati tulajdonú lakások mindegyike hosszú távon is bérlakás marad, tehát ezeket nem fogják később sem értékesíteni. Később épülhetnek itt majd lakások eladásra vagy egyéb konstrukcióban is, például úgy, hogy a város ipari parkjában működő multinacionális cégek itt biztosítanak lakhatást a munkavállalóiknak, akár tartós bérlet formájában.