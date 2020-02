Fiatalok vagyunk, olcsó bérlakást akarunk!

Ezúttal a pályakezdő, családalapítás előtt álló, zömmel Budapesten és a megyei jogú városokban élő 18-35 év közötti fiatalok véleményét mutatja be a TLE kutatása a lakhatás megfizethetőségéről. A kérdőívüket kitöltő 1227 válaszadó 84 százaléka (1034 fő) 18 és 35 közt volt.

E válaszadó fiatalok túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy ma nem könnyű bérlakást fenntartani, ezért a Kormánynak foglalkoznia kell a budapesti, illetve nagyvárosi lakásbérleti díjak alakulásával, és valamit tennie kell annak érdekében, hogy a jelenlegi megfizethetetlenül magas bérleti díjak csökkenjenek.

Többségük úgy nyilatkozott, hogy a jelenleginél olcsóbb lakásbérlés segítené a saját, vagy családja életét.

Ennél konkrétabban arra is igent mondtak – még az előbbinél is nagyobb arányban –, hogy egy olyan állami bérlakásprogram, amely minőségi lakásokat nyújtana, a piacinál alacsonyabb bérleti díjért, és amely konstrukció végén lakástulajdonhoz tudnának jutni, a családalapításra, a gyermekvállalásra is ösztönzőleg hatna.

“A kutatási kérdésekre kapott válaszok megerősítenek minket abban, hogy szükség van egy olyan bérlakásrendszerre, amely megfizethető, alacsony energiafogyasztású, jó minőségű lakásokat kínál a pályakezdőknek, gyerekes családoknak. Egy ilyen program kezdeti segítséget jelentene a saját lakás megszerzéséhez önerővel nem rendelkező fiatalok számára is” – derül ki a TLE friss közléséből.

Közhasznú lakásépítési program javaslatukban egy megvalósítható modellt dolgoztak ki, mégpedig az Ausztriában már jól működő rendszer alapján.

A teljes kutatás összefoglaló eredményeit a közeljövőben publikálják.