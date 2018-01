Így dobd fel az irodát az új évre!

Az ünnepek után kicsit nehéz lehet a munkába visszarázódni, különösen, ha két ünnep közt szabadságon voltunk. Ezért kezdhetjük is rögtön egy kis felújítással. Jöjjön néhány igazán könnyen megvalósítható ötlet, ami elsősorban az otthonról dolgozóknak lehet hasznos, de néhányat közülük az irodába is könnyen bevihetünk!

Kép forrása: donchilei.com

Tárolás

A hatékony munka kulcsa a megfelelő irodai tárolórendszer kialakítása. Természetesen ilyennel már biztosan mindenki rendelkezik, de miért ne lehetne az új évre új designnal feldobni egy kicsit?

Ennek a II. kerületi családi háznak a dolgozószobája például gyönyörű fából készült bútort kapott, amiben persze tárolóhely is akad bőven. A karosszékek kék huzata és a hasonló színű váza pedig feldobja az egyébként unalmas helyiséget.

Ahogy arról már korábban írtunk, az idei év egyik legújabb slágere a márvány minta lesz, amit persze az irodai tárolásra használt eszközökön is alkalmazhatunk. Márványmintás öntapadós fóliát bárhol beszerezhetünk, és semeddig sem tart vele az irattartó papucsokat vagy éppen az írószertartókat körberagasztani.

Aki pedig az elegánsabb megoldásokat kedveli, annak ez az arany írószertartó lesz a kedvence, aminek az elkészítéséhez egy deszkán, néhány konzervdobozon és egy kis arany festéken kívül semmire sincs szükség. A bohókásabb stílus kedvelőinek pedig ez a pom-pom kosár lehet a kedvencük.

Ennek az utazóládába rejtett mini irodának a kivitelezése már kicsit bonyolultabb, de otthoni irodákba remek szolgálatot tehet, különösen, hogy a tetejét lecsukva extra ülőhelyként is szolgálhat.

Polcrendszer az otthoni irodában

Ha otthonról dolgozunk, biztosan van egy jól bevált polcrendszerünk, amin már mindennek meg van a helye. De mi lenne, ha megpróbálnánk ezt a polcrendszert kicsit feldobni, hogy inspirálóbb munkakörnyezetet teremtsünk magunknak? Például színekkel! Elég, ha csak a polcokat tartó konzolokat festjük le, ha pedig a sokféle szín nem a mi világunk, de szeretjük a csillogást, akkor választhatunk csillogó arany festéket is.

Ennek a XVII. kerületi családi háznak a dolgozószobájában sok polc helyet kapott, a színes babzsákfotel pedig barátságosabbá varázsolja a helyiséget.

Használjuk ki a falakat!

A falakra természetesen nemcsak polcok kerülhetnek. Az üresen maradt falfelületeket remekül kihasználhatjuk, egyedi üzenőtáblákkal. Ez a festett parafatábla például munkahelyünk egy vidám darabja lehet, és a hozzá használt rajzszögeket drágakő formájú gombokkal is díszíthetjük.

De jó ötlet ez a felfüggesztett jegyzettömb is, mely segít abban, hogy ne az íróasztalunkat borítsák be a jegyzetek. Ha erre jegyzetelünk, ráadásul sokkal könnyebb is lehet majd megtalálni feljegyzéseinket. Aki pedig nem kedveli a rusztikus stílust, az bármilyen más tartó rudat is használhat faág helyett.

Bár ma már a leveleink nagy részét e-mailben kapjuk meg, még mindig vannak hivatalos levelek, amelyek postán érkeznek. Ezek rendszerezésére remek lehet ez a zsalugáterből készült levél tároló.

A rendezett íróasztal

Végül jöjjön néhány apróság, ami munkahelyünkön lévő íróasztalunkon éppúgy megvalósítható, mint otthon a dolgozószobánkban. Ez a házilag is elkészíthető, festett egérpad például vidámságot visz a mindennapokba. Ez a fából készült rendszerező pedig nemcsak praktikus, hanem rendkívül mutatós is.

Annak pedig, akinek sem az íróasztalán, sem a polcain nincs elég hely, remek lehet ez a házilag is elkészíthető csíptethető tároló.

Képek forrása: decoist.com