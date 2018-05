Két lobbiját is felújította a Danubius Hotels

Több szállodáját is folyamatosan megújítja a Danubius Hotels. Most a Helia és a Béke egyes részei voltak soron.

Az elmúlt két évben több mint 8 milliárd forintot költött a Danubius Hotels különböző szállodáinak felújítására. Budapesten két egység is felfrissült illetve folytatódik a felújítás. A Helia április közepén megnyitotta vendégei előtt felújított közösségi tereit, valamint a korábbi kávézó helyére megálmodott Yellow Bistro & Bart. A teljes lobby esztétikailag és funkcionálisan is megújult, így összhangba került a 2017-ben átadott konferenciaszinttel – közölték a héten tartott bemutatón.

A spanyol tervező által elképzelt dizájn az épület eredeti jellegét megtartva igazodik a mai trendekhez. A kellemesen tagolt nagy tér és a kialakított agora-koncepció lehetővé teszi, hogy a közösségi funkciók és a bisztró stílusú vendéglátás egy térben váljon elérhetővé. Ez az elgondolás remekül harmonizál a konferenciaszint arculatával.

A Radisson Blu Béke Hotel több hónapos munkálatok befejezése utána napokban megnyitotta felújított közösségi tereit és átadta megújult szobáit. A tavaly tavasszal átadott 62 Executive szoba, 5 Junior lakosztály és 2 Executive lakosztály mellett most újabb 33 Executive szoba, 5 Junior lakosztály és további 2 Executive lakosztály is elkészült. Minden emeleten megtalálhatók mozgáskorlátozottak számára alkalmas és összenyitható szobák is.

Az idén 105 éves szállodában a földszinti rendezvénytermek összesen 450 m2-en helyezkednek el a Radisson Blu brand Experience Meetings koncepciójával. A Zsolnay Kávéházban az egyedi készítésű laktózmentes, illetve gabonalisztet és hozzáadott cukrot nem tartalmazó desszerteket változatlanul a kávéház számára külön készített Zsolnay-tányérokon kóstolhatjuk meg, a szintén emblematikus Haranghy-kupolatető alatt, vagy elmélyedhetünk egy jó könyvben a látványos kandalló mellett, vagy a széles italválasztékot is kínáló bárpultnál.