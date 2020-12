Ikonikus, világszínvonalú székház épült fel a budai Duna-parton

Elkészült a WING fejlesztésében a budai Duna-parton az evosoft Hungary ikonikus, világszínvonalú székháza.

Pontosan határidőre, teljes mértékben a bérlő igényeire szabva készült el az evosoft Hungary Kft.-nek, a Siemens leányvállalatának az új, innovatív székháza a Rákóczi híd budai hídfőjénél.

A WING fejlesztésében felépült, 22.000 négyzetméteres komplexum a Magyar Nobel-díjasok Kutatás-Fejlesztési Park második ütemeként meghatározó eleme lett Budapest és a Duna-part arculatának.

A hatemeletes kutatás-fejlesztési funkcióknak is otthont adó épület a legkorszerűbb technológiákkal rendelkezik, és a LEED Gold környezettudatossági védjegy környezetbarát és energiatakarékos kritériumainak is eleget tesz. Az evosoft beköltözése várhatóan 2020 decemberétől indul.

Magyarország egyik legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalkozása, a WING új székházfejlesztésével egy tető alá hozta az evosoft Hungary jelenleg több budapesti helyszínen végzett tevékenységét. Az új irodaépület méltó székházat biztosít majd a vezető K+F és szoftverfejlesztés területén egyaránt világszínvonalú cégnek és inspiráló munkakörnyezetet teremt az ott dolgozó szakemberek számára.

Az innovatív, hatemeletes, akadálymentesített irodaház közel 22.000 négyzetméter alapterületű, melyből az evosoft Hungary szoftverfejlesztői mintegy 19.400 négyzetméteren alakítják ki irodáikat, kutató laborjaikat. Az épülethez egy 520 férőhelyes, négyszintes mélygarázs is tartozik.

A LEED Gold környezettudatossági védjegy elvárásai alapján megépült ház megfelel a legmagasabb szintű környezetvédelmi szabályoknak, környezettudatos épületgépészeti technológiákkal rendelkezik és kiváló minőségű anyagokból készült.

A Siemens 100 százalékos tulajdonában álló evosoft Hungary Kft. ipari szoftverfejlesztéssel foglalkozik az automatizálástechnika, az integrált hajtásvezérlés, az orvosi képalkotás, az elektromos autók és energetika területén.

Az új székház az evosoft majd 1.400 munkavállalója számára teremt a digitalizáció követelményeinek is megfelelő munkahelyet. Az elhelyezkedésénél fontos szempont volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Informatikai Karának, a jövő informatikusait képző felsőoktatási intézményeknek közelsége.

Az Infopark többségi tulajdonosa a WING, amely az Infopark B, C, D és I irodaházai, valamint a parkhoz kapcsolódó Duna-parti épületek, az Ericsson és evosoft székházak tulajdonosaként közel 100.000 négyzetméternyi terület birtokosa.

Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: „ Mindig is elsődleges szempont volt számunkra, hogy olyan épületeket építsünk, amelyek megfelelnek az azokat használó vállalatok céljainak és az azokban dolgozó emberek elvárásainak. A – 2020-ban kialakult rendkívüli körülmények és az ezekből következő kihívások ellenére – ütemterveknek megfelelően, határidőre elkészült és teljes mértékben az evosoft igényeire szabott székház fejlesztője a WING, a generálkivitelezője a KÉSZ Kft. volt. Kollégáink kiváló teljesítményének köszönhetően hazánk egyik leginnovatívabb és legmodernebb székházába költözhet most be a Siemens leányvállalata, az evosoftHungary Kft.”

Az evosoft magyarországi székháza a Magyar Nobel-díjasok Kutatás-Fejlesztési Park második, egyúttal befejező ütemeként, a szintén WING fejlesztésben felépült Ericsson Ház mellett található. A fejlesztés átadásával teljessé vált Budapest meghatározó K+F fókuszú irodaparkja, az Infopark.

Az új irodaépület különlegessége, hogy egy óriási homlokzati áttörés a letisztult üvegfelületben szinte „ablakot” nyit a Dunára, egyúttal remek kilátást biztosít a belső udvarok és a hátsó irodarészek számára, és rengeteg természetes fénnyel árasztja el a középső irodaterületeket is. A földszinti szolgáltató egységek és a zöld belsőudvarok az impozáns és elegáns lobbytérből közelíthetők meg. A kellemes térérzethez hozzájárul az épületen belül, valamint a tetőkön és a teraszokon is nagy felületeken alkalmazott zöldnövényzet, valamint az épület körül kialakított fásított park is.