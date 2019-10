Megszerezte az óriási ingatlan-és kertészeti projekthez Bezenyén a telket a német FAKT AG. Az egymilliárd eurós (mai áron mintegy 332 milliárd forintos) beruházás kivitelezése már jövőre elindulhat, de az engedélyek megszerezésére csak az önkormányzati választások után számít a vállalat – írja a portfolio.hu

Idén július végén jogilag a miénk lett a beruházásunkhoz kiszemelt 330 hektáros óriástelek Bezenyén, Hegyeshalom határában, úgyhogy semmi akadálya annak, hogy hamarosan elinduljon a tényleges kivitelezés – mondta el a Portfolionak adott exkluzív nyilatkozatában Nikolai Ulrich, a FAKT AG igazgatósági tagja, kommunikációs vezetője.

Idén márciusban, amikor először írtunk a projektről, a vezető azt ígérte, hogy a harmadik negyedév végéig megtörténik az adásvétel és annak bejegyzése. Azt nem közölte, hogy mennyiért jutottak a telekhez. A legutolsó nyilvános információ szerint 2017-ben kicsit több mint hatmilliárd forintért hirdették meg a területet.

A német társaság egy komplex ingatlanfejlesztést készít elő, aminek az értéke megegyezik a BMW debreceni terveiben vázoltakkal, vagyis meghaladja az egymilliárd eurót.

Hatalmas kertészeti részleget, hűtőházakat, logisztikai központot, hotelt, kb. ezer lakást (!), szolgáltató egységeket, szakiskolát hoznak létre. Tavasszal a cég azt ígérte, hogy magyar beszállítókkal is szeretne együttműködni részben a kivitelezés, részben a későbbi üzemeltetés során. Úgy tudjuk, hogy eddig a KÉSZ Csoport és a német E.ON jelent meg partnerként. Továbbá itteni mezőgazdasági termelőkkel is felveszik a kapcsolatot, számítanak a közös munkára. Hubert Schulte, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója ötezer új munkahelyről beszélt és bejelentette, hogy autópálya felhajtót és konferenciaközpontot is építenek.

Most a kommunikációs vezető azt közölte, hogy jelenleg a részletes településfejlesztési terv előkészítése és lezárása zajlik, ezt hamarosan benyújtják a hatóságoknak és az illetékes önkormányzatoknak. Hozzáfűzte azonban: „Az önkormányzati választások után is folytatni szeretnénk a konstruktív párbeszédet a helyhatóságokkal és a helyi közösségekkel.”

