Újabb 366 bérlakást épít a Cordia az Egyesült Királyságban

Újabb, 366 bérlakást építését jelentette be a Futureal Csoporthoz tartozó Cordia az Egyesült Királyságban. Folytatja tehát terjeszkedését az Egyesült Királyság lakóingatlan-piacán: a Cordia helyi leányvállalata egy 366 bérlakásból álló komplexumot valósít meg, így a társaság összesen már több mint 1800 otthon építését tervezi a régióban.

Következő fontos állomásához érkezett a Futureal-csoporthoz tartozó Cordia egyesült királyságbeli tevékenysége: a vállalat által tavaly megvásárolt és átnevezett, birminghami központú Cordia Blackswan újabb nagyszabású fejlesztést jelentett be. A társaság egy 366 bérlakásból álló komplexumot épít fel Birmingham Digbeth negyedében, egy közel 8 ezer négyzetméteres telken.

Digbeth az Egyesült Királyság második legnagyobb városának központjában található, jelentős ipari múlttal rendelkező, megújulás alatt álló városrész, amelyet immár pezsgő kulturális életű, kreatív és sokszínű környékként, egyfajta bohémnegyedként tartanak számon.

A Cordia Blackswan új projektje keretében 1, 2 és 3 hálószobás otthonokat alakítanak ki a két U alakú, öt-, illetve nyolcszintes épületben, amelyeket parkosított közterületek vesznek majd körül. A lakók kényelmét a színvonalas, privát használatú külső terek – kertek, erkélyek – mellett számos közösségi szolgáltatás, például portaszolgálat és társalgóhelyiség is szolgálja.

Nem ez a Cordia Blackswan első bérlakásprojektje, hiszen a vállalat már számos fejlesztést jegyez Birmingham történelmi múltú, napjainkban is Európa egyik legnagyobb ékszergyártó közösségének otthont adó Ékszernegyedében (Jewellery Quarter). Ezek között a The Lamp Works nevű projekt 148 bérlakás felépítését takarja, a Bradford Works pedig a város első, közösségi lakhatási koncepció alapján kialakított, fiatal szakembereknek szóló épülete lesz, minőségi közösségi terekkel és szolgáltatásokkal kiegészítve. Nem bérlakásfejlesztés, de ugyancsak ebben a negyedben épül a The Gothic: a renovált, XIX. századi épületekben – ahol 1870-től egészen a 2000-es évek elejéig a projekt névadója, egy klasszikus pub is működött – viktoriánus stílusú otthonokat alakítanak ki, gondosan felújított építészeti örökségi elemeket felvonultatva.

Az Ékszernegyedben megvalósuló programján túl a Cordia Blackswan célja, hogy tágabb értelemben is támogassa Birmingham gyarapodását és fejlődését: ezt és egyben a vállalat ambiciózus növekedési terveinek következő lépését jelzi a Digbethben megvalósuló projekt.

A most bejelentett fejlesztéssel együtt a Cordia Blackswan összesen több mint 1800 lakás és mintegy 33,5 ezer négyeztméter kereskedelmi terület építését tervezi az Egyesült Királyság West Midlands régiójában, ahol mindemellett aktívan keres további építési telkeket is.

A Cordia a közép- és kelet-európai régióban az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport, amely erős, jól ismert márkával és jelenléttel rendelkezik Magyarország, Lengyelország és Románia újlakás-kínálati piacainak közép- és felső közép szegmensében, továbbá egy pilotprojekttel Spanyolországban is jelen van. A Cordia a közelmúltban megvásárolta a brit Blackswan Property ingatlanfejlesztő társaságot, a varsói tőzsdén jegyzett Polnord SA lengyel lakóingatlanfejlesztő vállalatot, továbbá a már tőzsdén jegyzett, a német bérlakás- és városrehabilitációs piacon aktív ARGO Properties N.V. holland társaság 15,9%-át is tulajdonolja.

A Cordia-csoport közel két évtizedes múltra tekint vissza és számos nemzetközi díj, köztük az ULI által odaítélt „ULI Global Awards for Excellence” (ULI Globális Kiválósági Díj), az International Property Awards, a Bloomberg TV és a The New York Times által odaítélt „Best Mixed Use Project in Europe” (Európa Legjobb Vegyes Használatú Fejlesztése), valamint a Nemzetközi Ingatlanszövetség (FIABCI) által odaítélt „Best Purpose Built Project Worldwide” (Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj, speciális kategória) büszke birtokosa.