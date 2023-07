Új irodát keresel? Pofonegyszerű találni!

Azt gondolhatnánk, hogy nincs könnyű helyzetben az a cégvezető, akinek a jelenlegi irodapiacon új irodát kell keresnie, hiszen rengeteg szempontot kell figyelembe venni. Fontos, jól eltalálni az ideális irodaméretet, olyan irodára van szükség, ahová az alkalmazottak szívesen járnak be dolgozni, amivel be lehet vonzani a legjobb munkaerőt, és nem utolsó szempont a fenntarthatóság sem. Ezen kívül presztízskérdés, hogy az új hellyel partnereinket, ügyfeleinket is le tudjuk nyűgözni. Bármennyire is nehéznek tűnik elsőre, mindenkit megnyugtatunk, hogy az ideális irodát megtalálni ma már egyáltalán nem ördöngősség.

Ebben lehet segítségünkre az Otthontérkép Csoporthoz tartozó, irodaházakra és más irodahelyiségekre szakosodott hirdetési portál, az Irodahaz.info kényelmi szolgáltatása, amellyel mindössze pár kattintással ingyenes ajánlatot kérhetünk pontos irodaigényeinkre az oldalon kiadó irodát kínáló hirdetőktől. Így nem kell hosszú munkaórákat eltöltenünk az új iroda megtalálásával, helyette arra koncentrálhatunk, ami igazán fontos.

Az irodapiac a covid ideje alatt igencsak átalakult, a kínálat, a választék még növekedett is, azonban nehéz olyan irodát találni, amely cégünk igényeinek minden tekintetben, sőt még árban is megfelel. Ha pedig mégis megtaláljuk az ideális irodateret, akkor derül ki, hogy a hely nem bérelhető rugalmas feltételekkel, például nem lehet rövid, csak hosszú távra szerződni.

Az ideális iroda megtalálásában nyújt segítséget az irodahaz.info portál „Kérjen egyszerre több hirdetőtől ajánlatot!” funkciója. Ez az opció az Irodaház.info iroda-hirdetési oldal nyitólapján található meg, általa egyszerre több releváns hirdetőtől kérhetünk ajánlatot, ami jelentősen megkönnyíti, lerövidíti a hosszadalmas keresgélést.

Első lépésben kattintsunk az „Ajánlatot kérek!” gombra, itt először a nevünket, email címünket és telefonszámunkat kell megadnunk, majd utána (akár legördülő opciókból választva) azt, hogy hol, mely településen, vagy a főváros mely kerület(ei)ben keresünk irodát, milyen ársávban és minőségben (kategóriában), illetve mekkora helyre van szükségünk. Ez utóbbi esetben tól-ig intervallumot adhatunk meg.

Ezután egy szabad-szavas mezőben pontosíthatjuk a keresést, ahová bármilyen egyedi kérést beírhatunk, például ha a szokásosnál nagyobb tárgyalót, kilátást, tetőteraszt, házon belüli éttermet, zuhanyzót, bicikliparkolót, vagy bármi olyat szeretnénk, amely kicsit is több a megszokottnál.

Keresésünk tehát minden részletre kiterjedően személyre szabható, így biztosak lehetünk abban, hogy e-mail fiókunkban csak és kizárólag olyan ajánlatok landolnak majd, amelyek az igényeinknek maximális mértékben megfelelnek. Tehát nem kell az időnket, energiánkat olyan ajánlatok végigolvasására pazaroljuk, ahol egy vagy több kizáró tényező is akad, azaz egy ajánlat végigbogarászása sem lesz felesleges.

Takarítson meg Ön is időt és energiát és próbálja ki az irodahaz.info kényelmi szolgáltatását. Kérjen azonnal, akár több tucat irodát kiadó partnerünktől személyre szabott, releváns ajánlatot. Mindezt egyszerűen, mindössze néhány kattintással!

