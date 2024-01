Új év, új iroda? Így találj rá szupergyorsan!

Ha az új év kezdetén, rögtön az első héten felmerül, hogy a cégnek idén bizony új iroda kell, akkor adunk néhány ötletet, hogyan érdemes nekifogni a keresésnek, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni.

Elhelyezkedés

Fontos, hogy az új iroda a munkavállalók és az ügyfelek, partnerek számára is könnyen megközelíthető legyen, akár autóval, akár tömegközlekedéssel érkezzenek. Ezen kívül fontos az is, hogy a közelben legyen étkezési, bevásárlási, sportolási lehetőség, sőt még jobb, ha mindez az épületen belül van. És a családos munkavállalók biztosan azt is értékelik, ha könnyen elérhető távolságban van óvoda, iskola. Ha a jelenlegi iroda is jó elhelyezkedésű, akkor érdemes olyat keresni, ami a közelben van.

Ár + üzemeltetési költség

Az iroda bérleti díja mellett ma már legalább ugyanannyit nyom a latban az üzemeltetési költség is. Fontos, hogy a kettőt együtt vizsgáljuk, amikor irodát keresünk.

A bérelhető terület mérete

Ma, amikor az alkalmazottak jó része nagyjából a fele munkaidejét home office-ban tölti, akkor nehéz meghatározni, hogy mekkora az ideális irodaméret. Éppen ezért jó, ha olyan irodaházban találjuk meg az új irodát, ahol lehetőség van az irodaterület rugalmas változtatására.

A bérleti idő hossza

Ma már senki nem szeret (nem mer) hosszú távra elköteleződni. Túl gyorsan változik a piac ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyire hosszú távon van szükségünk az adott irodára, ezért érdemes olyan irodaházat keresni, ahol rövid távra is lehet szerződni.

Fenntarthatóság, környezetvédelem

Ha fontos számunkra partnereink, ügyfeleink véleménye, és szeretnénk a legjobb munkaerőt megszerezni és megtartani, akkor ezekre a szempontokra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A cég presztízség ugyanis nagy mértékben növeli, ha egy ESG szempontoknak megfelelő, fenntartható, környezetbarát és a munkavállalók wellbeingjét is szem előtt tartó irodahelyiséget bérelnek.

+ Szolgáltatások

A hibrid munkavégzés egyre inkább előtérbe kerül, így az irodák közösségi terei számára sokkal nagyobb szerep jut. A munkahely egyre inkább a találkozások, szociális interakciók helyszíne lesz, így egyáltalán nem mindegy, hogy a kiválasztott irodaház milyen plusz szolgáltatásokat tud nyújtani.

Hol keressünk?

Kereséshez érdemes olyan régóta a piacon lévő, ismert hirdetőportált választani, mint az irodahaz.info, ahol nemcsak hely, ár, méret és kategória alapján kereshet, de az ajánlatkérő funkcióval, egy űrlap gyors kitöltésével postaládájába kaphatja a keresési feltételeinek megfelelő legrelevánsabb ajánlatokat.

