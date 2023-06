Új bérlő költözött a WING által fejlesztett Telekom székházba

A IX. kerület arculatát meghatározó, 2018-ban felépült, WING által fejlesztett, ikonikus Telekom székház új bérlőt köszönthet. Ide költözött ugyanis a Deutsche Telekom IT Solutions, így az ország egyik legnagyobb irodaépülete több bérlős irodaházzá változott. Az irodaház rendelkezik még szabad területekkel, így újabb bérlők fogadására is készen áll.

Az ország egyik legnagyobb és egyik legmodernebb irodaháza, a WING által fejlesztett és a Magyar Telekom székhelyeként szolgáló épület 2018-ban készült el, és Budapest IX. kerületének arculatát is meghatározó elemmé vált. Az egyedi és látványos sziluettel rendelkező épület összesen mintegy 58.000 négyzetméter bérelhető irodaterületet kínál, amiből a Deutsche Telekom IT Solutions a beköltözésével 11.000 négyzetmétert foglalt el. A telekommunikációs vállalatok által elfoglalt irodaterületeken felül, 7500 négyzetméternyi szabad terület áll a további bérlők számára rendelkezésre.

„A magyar ingatlanpiac egyik piacvezető irodafejlesztőjeként a WING kiemelten ügyel arra, hogy az irodaházak kialakításánál a bérlőink igényeit magas minőségben tudjuk kielégíteni, melynek elengedhetetlen pillére, hogy alkalmazkodjunk a folyamatosan változó irodapiaci és vállalati elvárásokhoz. Büszkék vagyunk arra, hogy a törekvéseink célt érnek, hiszen a Telekom székházat újabb vállalat választotta székhelyéül. Az új bérlő beköltözésével pedig jelentős mérföldkőhöz érkeztünk: több bérlős irodaházzá alakult az épület, amely további szabad, „A+” kategóriás területekkel rendelkezik, így készen áll újabb bérlők fogadására is” – mondta Angel Gábor, a WING Zrt. irodákért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az épület számos előnyös adottsággal rendelkezik a potenciális, új bérlők számára is. A beköltöző vállalatok élvezhetik a WING által tulajdonolt ház szolgáltatásait, ahol az üzemeltetési feladatokat a Telekom látja el. Az épületben többek között étterem és kávézó, fitneszterem, futópálya, autómosó, bicikli tárolók öltözővel, mélygarázs és konferenciaterem biztosítja az ott dolgozók kényelmét. Mindemellett az épület tőszomszédságában hamarosan átadásra kerülő Liberty komplexum prémium szolgáltatásai is elérhetőek lesznek. Így egy kreatív és inspiráló üzleti környezetet, valamint a két irodaház közötti dinamikával egy pezsgő közösségi teret élvezhetnek a leendő bérlők munkavállalói a mindennapjaik során. Mindemellett az irodaház a budapesti irodapiac által elvárt környezettudatos megoldásokat is teljesíti, kiemelt BREEAM Excellent minősítéssel rendelkezik.

Az épület nyújtotta szolgáltatások mellett a Telekom székház remek megközelíthetőséggel bír: Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről érkezve a belváros kapujában található. A nemrég átadott M3 metróvonal közvetlen és kényelmes kapcsolatot biztosít a belváros felé, az 1-es villamos a városon át kínál gyors alternatívát, a szemközti Népliget autóbusz-pályaudvarról és Ferencváros vasútállomásról pedig belföldi és nemzetközi járatok is indulnak. Továbbá az épület elérhető vonzáskörzetében található a Lurdy ház, élelmiszerboltok, valamint számos étkezési és kulturális lehetőség. Emellett a környék a közelmúltban jelentős fejlesztéseken esett át, amelyek tovább növelik az irodaház közvetlen környezetének presztízsét.