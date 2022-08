Több mint 10 százalékkal nőtt a kereslet az irodapiacon – de mi van a jónak tűnő számok mögött?

A budapesti irodapiacon 10,2 százalékkal nőtt a bruttó kereslet a második negyedévben a múlt év azonos időszakához képest, elérte a 108 020 négyzetmétert – derült ki a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF) legutóbbi gyors-elemzéséből. Az adatok mögé nézve és a jövő trendjeit fürkészve azonban nem túl jók a kilátások…

A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma adatgyűjtése és gyors-elemzése szerint a második negyedévben az irodapiaci új szerződéskötések a kereslet 32 százalékát adták, míg a szerződéshosszabbítások, a bővülések és az előbérleti szerződések részaránya sorrendben 27, 10 és 4 százalék volt. Hiába javult viszont az össz-keresleti mutató. Mert hát a kritikus üresedési ráta az előző negyedévhez képest nőtt – még ha nem is szignifikánsan. Jelenleg 9,9 százalékon áll ez az érték, ami 0,1 százalékkal magasabb, a korábbi negyedévhez, valamint az előző év azonos időszakához képest is.

Az, miszerint 100 négyzetméternyi modern bérirodából csak mintegy 10 négyzetméter áll üresen, jól hangzik, de a nagy kérdés, hogy mit hozhat majd a júliustól-szeptemberig tartó harmadik negyedév… (Arról nem is szólva, hogy sajnos a statisztika – a mintavétel pontosságát nem megkérdőjelezve – torzíthat, illetve a hosszú szerződések miatt lassabban reagálhat le bizonyos trendeket.)

A BIEF adatai szerint mindenesetre a második negyedévben a teljes budapesti modern irodaállomány 4,93 millió négyzetmétert tett ki, ezen belül több mint 3,398 millió négyzetméter az úgynevezett spekulatív (tehát nem kifejezetten egy-egy cég megrendelésére épült) irodaterület és a teljes állományban további, több mint 694 ezer négyzetméter saját tulajdonú irodaház is található.

A április, május és június hónapokban a budapesti modern irodaállomány mindössze két új irodaházzal bővült: átadták a 2750 négyzetméteres Paulay 52, valamint a 28 ezer négyzetméteres OTP székházat.

A BIEF a legmagasabb bérlői aktivitást – a hagyományosan erős – Váci úti irodafolyosón mérte, a teljes volumen 44 százalékát itt kötötték le.

A negyedév legnagyobb spekulatív ügylete egy új szerződéskötés volt a Haller Gardensben, 5420 négyzetméteren, míg a legnagyobb szerződéshosszabbítás egy 4200 négyzetméteres területre szólt a Szépvölgyi 22-ben.

A piac aktivitását látva azért ne legyenek illúzióink: a tavasz és a nyár eleje hagyományosan erős hónapok, ám a fenti 10 százalékos kereslet-növekedés ellenére, mint láttuk, nagy tranzakcióból csak kevés volt. Arról nem is szólva, hogy egy-egy költözést akár 1-2 évvel korábban is elhatároznak a nagy cégek. Azok a nagyok, akik most „páros lábbal tapossák a féket. Ebből pedig az következik, hogy ha 1-2 negyedévig még ki is tart a lendület, sok esély nem látszik arra, hogy mondjuk 2023 elején, vagy akár tavaszán tömeges új iroda-igény jelentkezne. Inkább várhatóan csak a gazdasági visszaesés miatti lemondások, illetve kisebb helyre költözések dominálhatják majd a piacot.

Egészen addig, amíg a globális, a régiós, illetve a magyar gazdaság újból magára talál majd a háború és az infláció okozta sokkból…

