Szegeden is lesz magas minőségű, rugalmas munkaterületeket nyújtó Regus irodaház!

A “15 perces város” koncepcióját kívánja erősíteni a hibrid munkamegoldások piacának első számú szolgáltatója, az IWG, amelyhez a Spaces és a Regus brandek is tartoznak. Ezért Magyarország déli részének legnagyobb és egyik leggyorsabban fejlődő városában, Szegeden, a Cédrus Ligetben, a város sétálóutcáitól 10 percre, az egyetemtől 6-12 percre és a város legnagyobb bevásárlóközpontjától 2 perc sétára nyit egy újabb korszerű és rugalmas munkaterületet, melyhez az irodapiacon jól ismert és népszerű Regus márkát választotta.

Az 1338 négyzetméteres szegedi Regus Cédrus Liget Offices létesítmény co-working tereket, magánirodákat, tárgyalókat és kreatív tereket kínál bérlői számára.

Az újabb helyszínnel az IWG tovább erősíti magyarországi jelenlétét, és fémjelzi azon törekvését, hogy a jövőben minél több helyszínen kínáljon csúcsminőségű megoldást az egyre népszerűbb hibrid munkavégzéshez, valamint az ehhez kapcsolódó igények kiszolgálásához.

A projekt az épületkomplexum tulajdonosával kötött partnerségi megállapodás eredménye, amelynek során az IWG platformja által egy márkás és rugalmas munkakörnyezet születik.

A helyszín fontos mérföldkő az IWG tervében, hiszen a következő egy év során világszerte 1000 új helyszínnel kívánja bővíteni portfólióját.

Az IWG, a hibrid munkamegoldásokat kereső vállalkozások növekvő igényeire reagálva a következő évben világszerte 1000 új helyszínnel kívánja bővíteni portfólióját. A hibrid munkavégzés révén a vállalatok jelentősen alacsonyabb költségalappal dolgoznak, amely a cégeknek alkalmazottanként átlagosan akár 11 ezer dolláros megtakarítást jelenthet.[1]

Szegeden, Magyarország déli részének legnagyobb városában és az egyik leggyorsabban fejlődő vidéki térségben erős a színvonalas munkaterületek iránti kereslet. Az IWG helyszínein továbbra is jelentősen növekszik a bérbevehető területekre vonatkozó megkeresések száma.

Az IWG célja, hogy a Regus Cédrus Liget Offices – ahol privát irodák, tárgyalók, co-working és kreatív terek állnak majd rendelkezésre – kielégítse az ország déli részében a magas minőségű, rugalmas munkaterületek iránti növekvő keresletet. Az új center, a város sétálóutcáitól 10 percre, az egyetemtől 6-12 percre és a város legnagyobb bevásárlóközpontjától 2 perc sétára található.

Ez a teljesen egyedi lokáció kifejezetten épít a „15 perces város” egyre népszerűbb koncepciójára: az emberek mindennapi szükségleteik, így a lakhatás, a bevásárlás, az egészségügyi ellátás és a munkahely 15 percnyi ingázással elérhető körzetben legyen. A különböző irodai megoldások megteremtése igen lényeges pillére a koncepciónak, hiszen az emberek számára igen fontos a munkahely közelsége és rugalmassága.

Szegeden, a Bakay Nándor utcában található Regus Cédrus Liget Offices a különböző iparágakban működő vállalatok és induló vállalkozások számára biztosít munkaterületet, az IWG Design Your Own Office szolgáltatása pedig lehetővé teszi, hogy a bérlők az irodákat saját igényeik szerint rendezhessék be.

Az épület tulajdonosai az IWG platformját választották, hogy a hibrid munkavégzés iránt gyorsan növekvő keresleten keresztül maximalizálják ingatlanjaik megtérülését. A technológiai platformjába évente mintegy 50 millió fontot befektető IWG, a partnereinek hozzáférést biztosít a vállalat teljes szakértelméhez, úgy a design és fit-out, valamint az értékesítés és marketing támogatásokhoz.

Az IWG, a rugalmas munkaterületek és a co-working piacának globális vezető hálózata, több mint 120 országban található 3500 helyszínnel, ügyfelei az IWG alkalmazáson keresztül a világ bármelyik részéről bármikor hozzáférhetnek az összes helyszínhez és üzleti szolgáltatáshoz.

A hibrid munkavégzés népszerűségével a hagyományos irodák kihasználtsága csökken: a vállalkozásoknak egyre kevesebb állandó irodára van szükségük és a rugalmas irodaszolgáltatások felé fordulnak. 2022-ben az IWG világszerte több száz új partneri helyszínnel bővült és a következő egy évben újabb 1000 helyszínnel kívánja növeli portfólióját. Az anyavállalat ügyfelei között a világ legsikeresebb vállalkozói és magánszemélyei találhatóak, valamint a Fortune 500 vállalatainak 83%-a is üzleti partnere.

„A szegedi nyitással tovább erősítjük jelenlétünket Magyarországon. Szeged fontos üzleti központként ideális helyszín számunkra, amely lendületet ad terjeszkedési terveinknek. A kiváló minőségű, rugalmas munkaterületek iránti igény továbbra is növekszik és a hibrid munkavégzés válik az új sztenderddé. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Cédrus Ligettel közösen dolgozhattunk a projekten és a Regus márkát továbbfejleszthetjük egy olyan megállapodás keretében, amely csúcsminőségű munkaterülettel bővíti az épületet” – mondta Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója és alapítója. “A szegedi nyitás éppen egy olyan időszakra esik, amikor egyre több vállalat számára nyilvánvalóvá válik, hogy a rugalmas munkavégzés növelheti a munkavállalók elégedettségét, a produktív munkavégzést, miközben a környezetet is kíméli. Munkahelyi modellünk bizonyítottan növeli a termelékenységet, és lehetővé teszi, hogy egy vállalkozás jelentősen alacsonyabb költségkiadás mellett fejlődhessen.”

“Nagy örömünkre szolgál, hogy az IWG hibrid munkamegoldások márkája, a Regus a mi létesítményünket választotta új központjának létrehozására. Szeged belvárosának kapujában található különleges lokációnk komoly keresletet teremtett a csúcsminőségű munkahelyek iránt, együttműködésünk a Regus márkával pedig tovább növelte a létesítmény értékét és az általa nyújtott szolgáltatásokat” – tette hozzá Chu Phan Huang, a Cédrus Liget.

Az IWG többmárkás terjeszkedési stratégiájának lényege, hogy minden típusú vállalkozás számára vonzó megoldásokat kínáljon. Az IWG személyes, pénzügyi és stratégiai értéket teremt a vállalkozások számára, a világ legérdekesebb vállalataitól és legismertebb szervezeteitől kezdve a magánvállalkozásig. Az IWG ügyfelei maximálisan kihasználják a rugalmas munkavégzésben rejlő lehetőségeket a termelékenység, a hatékonyság, az agilitás és az elérhetőség növelése érdekében.

[1] Forrás: Global Workplace Analytics