Budapesten nehéz olyan irodát találni, amely jó helyen van, kedvező árú, és ahol még a feltételek is rugalmasak. A XI. kerületben azonban rejtőzik egy olyan üzleti park, ami mindezt kínálja – sőt, még kamionnal is könnyen megközelíthető raktárakat is kínál!

Miért válassz a Szerémi Business Parkot?

A Szerémi Business Park a Szerémi és a Kondorosi út találkozásánál fekszik, ahonnan az M1, M7 és M0 autópályák gyorsan elérhetők. A belváros? Könnyedén megközelíthető a 18-as, 41-es, 47-es villamossal, valamint több autóbusszal, amelyek megállói mindössze néhány perc sétára találhatók innen. Ráadásul a közelben minden adott: éttermek, boltok és még több!

Kedvező árak, ha irodát, raktárt bérelne!

Irodák : 25-330 m² között, már nettó 9-10 EUR/m² áron.

25-330 m² között, már nettó 9-10 EUR/m² áron. Raktárak: 330-4500 m²-ig, nettó 7-7,5 EUR/m²-től.

330-4500 m²-ig, nettó 7-7,5 EUR/m²-től. Üzemeltetési költség: Csak nettó 1,8 EUR/m²!

Ezek az árak verhetetlenek a piacon, főleg a belvároshoz közeli elhelyezkedést figyelembe véve.

Itt még a kamionos logisztika sem probléma!

A raktárak kamionnal könnyen megközelíthetők, és hely is van a kamionoknak a megfordulásra. Ritkaságként akár 12,5 méteres belmagasságú raktár is bérelhető itt! Aktuálisan elérhető:

1 db 300 m²-es, 4 m belmagasságú raktár ,

, 3 db 1300 m²-es magasraktári egység ,

, és egy 600 m²-es raktár,

mindezek akár össze is nyithatók, így nagyobb raktárak bérlésére is van lehetőség!

Maximális biztonság és kényelem

A Szerémi Business Park körülkerített, 24 órás biztonsági szolgálat őrzi az épületeket. Parkolás? Megoldva! Személyautók havi nettó 45 EUR-ért, teherautók pedig 70 EUR-ért parkolhatnak.

Ne maradjon le!

Ha irodát vagy raktárt keres, ahol a lokáció, az ár és a feltételek is hibátlanok, a Szerémi Business Parkban biztosan megtalálja! Csapjon le az ajánlatokra, ne maradjon le erről a kiváló lehetőségről!