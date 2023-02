Rendkívül jó értékelést kapott a WING Csoport Európa vezető hitelminősítőjétől

Erős és stabil a WING Csoport Európa vezető hitelminősítője, a Scope Ratings szerint.

A Scope Ratings a WINGHOLDING Zrt. hitelminősítésének felülvizsgálata során megerősítette a társaság B+/Stable besorolását. A besorolás tükrözi a cégcsoport erős piaci pozícióját, kiegyensúlyozott fejlesztési terveit, szilárd likviditását és eredményes külpiaci terjeszkedését. A minősítések megerősítése támogatja a WING csoport folyamatban lévő ingatlanfejlesztéseinek, illetve növekedési terveinek további megvalósítását.

A Scope Ratings hitelminősítés felülvizsgálatának eredménye megerősítette a WINGHOLDING Zrt. B+/Stable kibocsátói besorolását, valamint megerősítette az elsőbbségi, fedezetlen adósság B+ besorolását is. A kapott értékelés megfelel a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja követelményeinek. A Scope Ratings értékelése egyszerre tükrözi a WING cégcsoport szilárd piaci pozícióját Magyarországon és Lengyelországban, amelynek erős hátteret biztosítanak a vállalatcsoport jól diverzifikált portfóliója és különböző ingatlan-eszközosztályokba tartozó fejlesztési projektjei.

A hitelminősítő szakértői pozitívumként emelték ki, hogy a WING csoport magyarországi befektetési portfolióját legnagyobbrészt ipari és logisztikai ingatlanok alkotják, amelyek a jelenlegi ingatlanpiaci környezetben is jó megtérülési mutatókat kínálnak köszönhetően az erős bérlői keresletnek és a piaci bérleti díjak prognosztizálható emelkedésének. Az értékelés azt is megállapította, hogy a magyar ingatlanfejlesztői piac finanszírozási bizonytalanságai ellenére, a WING fejlesztési tevékenysége biztos alapokon nyugszik, ami a vállalat által fejlesztett lakások magas előértékesítési arányának és kereskedelmi ingatlanjai magas előbérleti arányának tudható be.

A társaság az elmúlt időszakban jelentős növekedésen ment keresztül, amihez legnagyobb részt a fejlesztési projektek sikeres végrehajtása, valamint az elmúlt év során végrehajtott felvásárlások járultak hozzá. Utóbbiak kapcsán a közelmúlt legfontosabb mérföldköve a társaság számára a németországi piacra történő belépés volt, a berlini székhelyű ingatlanfejlesztő Bauwert AG többségi részesedésének megvásárlásával. A WING 2022 decemberében jelentette be a tranzakció aláírását, az ügylet zárása 2023 első negyedévében várható.

A WING csoport mára a közép-európai ingatlanpiac meghatározó ingatlanfejlesztőjévé nőtte ki magát. A vállalat Magyarországon az ingatlanpiac minden szegmensében aktív: az irodafejlesztéseken kívül portfóliójának részét képezik ipari, kiskereskedelmi, szállodai, valamint a lakóingatlan projektek. A cégcsoport befektetési portfóliójának legnagyobb része Budapesten és a főváros közvetlen környezetében található, és többségében olyan jó minőségű ingatlanprojektekből áll, ami a jelenlegi üzleti környezetben is segít csökkenteni a vállalat sebezhetőségét. Ugyanakkor a Lengyelország legnagyobb ingatlanfejlesztő vállalataként számon tartott, a Varsói Értéktőzsdén is jegyzett Echo Investmentben meglévő többségi tulajdon, illetve a vezető német lakó- és kereskedelmi ingatlanfejlesztők között jegyzett Bauwert -ben szerzett tulajdonrészvásárlás egyaránt hozzájárultak a WING portfoliójának diverzifikálásához, és ezáltal a vállalatcsoport növekedési kilátásainak még stabilabbá tételéhez.

A vezető európai hitelminősítő szolgáltatóként jegyzett Scope Ratings független hitelminősítések, ESG elemzések és kockázatelemzések készítésével foglalkozik az európai uniós és az egyesült királyságbeli hitelminősítő intézeti szabályozásnak megfelelően. A 2002-es berlini alapítású Scope Group 300 fős elemzői szakembergárdája kifejezetten európai szemléletű rendszeresen ismétlődő értékeléseket végez a pénzügyi és nem pénzügyi kockázatok, valamint az ESG-hatások értékelésében az eszközosztályok széles körében. A hitelminősítő intézetek tevékenységük során a vizsgált gazdálkodó szervezetek hiteltörlesztési képességét és hajlandóságát vizsgálják jól értelmezhető mutatókra lefordítva.