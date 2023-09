Raktárt keres Budapesten, kiváló közlekedési feltételek mellett? Van egy jó hírünk!

Tovább már nem is kell keresnie, hiszen a megszokott külvárosi elhelyezkedés helyett, Budapest központjához közel, a XI. kerületben, a Kondorosi és a Szerémi út sarkán kínálnak most bérelhető raktárakat színvonalas szolgáltatások mellett.

A Szerémi Business Parkban kiadásra kínált raktárak vitathatatlanul legnagyobb előnye a könnyű megközelíthetőség, hiszen gépjárművel az M1/M7/M0-ás autópályákról, valamint a Rákóczi Ferenc hídról és a 6-os főútról, illetve tömegközlekedéssel a 18-as, a 41-es és a 47-es villamosokkal, valamint a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszokkal is könnyen elérhetőek.

További plusz előny, hogy a Szerémi Business Park egy kamionnal is könnyen megközelíthető, védett, körülkerített ingatlan, ahol a kamionok számára van elég hely ahhoz, hogy megforduljanak. Ezen kívül a raktárak között 12,5 méter belmagassággal rendelkező bérlemények is találhatók, amelyek ritkaságnak számítanak a piacon, különösen a városközponthoz közeli elhelyezkedésű raktárak körében.

A Szerémi Business Parkban most egy 3200 m2 -es, 12,5m magas, egy 2600 m2 -es, 12,5m magas és egy 1300 m2-es, szintén 12,5m magas raktárhelyiséget, valamint egy 440 m2-es, 4,5m magas és egy 330 m2-es, szintén 4,5m magas raktárhelyiséget is kínálnak kiadásra, tehát alapterületben is széles a választék. Ezen kívül még parkolóhelyek is bérelhetők személygépkocsik és tehergépkocsik számára egyaránt.

A Szerémi Business Park mindemellett rugalmas ügyfélkezelést és színvonalas szolgáltatásokat is nyújt bérlői részére, úgymint a 24 órás biztonsági szolgálat, karbantartó szolgálat a telephelyen, meleg étkezési lehetőség (büfé), kamionbeálló és teherrámpa.

Ha tehát Ön központi elhelyezkedésű, nagy belmagasságú raktárt keres, színvonalas szolgáltatások mellett, érdemes megnéznie a Szerémi Business Park raktárait. Ugyanitt bérelhető irodákat is kínálnak 25-330 nm-ig.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.