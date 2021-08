 Olyan ingatlant keresnek a vevők Dél-Pesten, amely nem létezik…

Gyorsan magára talált az ingatlanpiac a járvány első hullámát követően Dél-Pesten, a XIX. és XX. kerületekben. Egy rövid megtorpanás után minden szegmensben áremelkedés kezdődött, melyet két tényező fékezhet meg a jövőben.

Az egy évvel korábbi szinthez képest nagyobb most a kereslet Kispest és Pesterzsébet ingatlanpiacán, ami alapvetően két tényező eredménye: a járvány enyhülésének és a forrásbővülésnek – jelezte Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki utóbbi kapcsán elsősorban a családtámogatási rendszerre gondolt, mely erősen érezteti a hatását a hazai ingatlanpiacon.

A lendületesebb mozgás együtt járt az árak emelkedésével is, így míg a járvány első hullámában még enyhe esés volt jellemző – elsősorban a panellakások körében -, addig idén már áremelkedés jellemezte a két kerület ingatlanpiacát. A szakértő becslése szerint éves átlagban mintegy 5 százalékkal növekedtek az árak, de a XIX. kerületben ennél nagyobb drágulás volt jellemző.

Megjelent ugyanakkor az erős túlárazottság, aminek Rencsevics Mária szerint elsősorban az az oka, hogy rengeteg ügyfél elsősorban az interneten tájékozódik az ingatlanpiacról, nem pedig szakértőktől. Ennek eredményeként túl magas áron viszi piacra ingatlanát, ami a XIX. Kerületben átlagosan mintegy 10 százalékos ártöbbletet jelent, míg a XX. kerületben ennél azért néhány százalékponttal kevesebbet.

A valóságtól elrugaszkodott hirdetési áraknak is köszönhető, hogy az alku egyre jellemzőbb, azonban mértéke rendkívül változó – mutatott rá a szakértő. Egyrészt függ a kereslettől, másrészt az ingatlan típusától is, ugyanakkor nem ritka az sem, hogy egy ingatlan alku nélkül elkel. Erre elsősorban akkor kerül sor, ha az ügyfél hallgat az ingatlanközvetítőre és megfelelően árazza be ingatlanát.

Mivel az árak jelentős mértékben szórnak és rendkívül jellemzőek a túlárazások, így átlagos értékesítési időről Rencsevics Mária szerint nem is érdemes beszélni. Különösen, hogy az értékesítési idő az árazáson kívül nagymértékben függ az ingatlan típusától és a kereslettől is.

A gyakorlatban mindenesetre azt lehet tapasztalni, hogy egy jól árazott ingatlan gyorsan vevőre találhat. Az ingatlanközvetítő szerint volt olyan eset is a közelmúltban, amikor még a hirdetés napján aláírta az érdeklődő a vételi szándéknyilatkozatot a meghirdetett ingatlanra, majd egy hét múlva az adásvételi szerződést is. De egy családi ház is elkelhet akár egy hónap alatt, amihez persze kell a jó állapot és a reális ár.

A legkeresettebbek egyébként most a kerületben a kisméretű családi házak, ami azonban “egy nem létező kategória” a két kerületben – hívta fel a figyelmet Rencsevics Mária. Akik ilyen ingatlant szeretnének, azok legfeljebb dönthetnek arról, hogy egy nagyobb ház vagy pedig egy házrész megvásárlását vállalják inkább.

Utóbbi sem elvetendő, hiszen sok vevőnek most a saját kertrész tűnik a legfontosabbnak a pandémiás helyzetben. A home office miatt nőtt a családok térigénye, és a zöld terület, a kertkapcsolat, vagy az önálló kert egyre fontosabb sok család életében – jegyezte meg az ingatlanközvetítő, aki szerint az árak a két kerületben 20 millió és 50 millió forint között mozognak: előbbiért egy házrészt, utóbbi összegért pedig egy nagyobb családi házat kaphatunk.

De nem csak a családi házak iránt számottevő a kereslet, a rövid időre megtorpanó panelpiac is új erőre kapott. Közöttük jobban keresik a felújított lakásokat, ugyanakkor egy felújítandó, de jól árazott panellakás is hamar gazdára találhat a szakértő szerint.

Jellemző egyébként, hogy az ingatlanárak emelkedésével együtt nő a vevők által felvett hitelek összege is: az elmúlt hónapokban átlagosan már 15 millió forint körül mozgott a felvállalt ingatlankölcsönök mértéke – jelezte a szakértő.

A bérleti piac viszont nem túl élénk a két kerületben, a járvány idején sem tapasztaltak visszaeső bérleti díjakat, jelenleg pedig az egy-két évvel ezelőtti áraknál némileg magasabb szintekkel lehet találkozni, így egy jó állapotú, jó helyen található, 1+2 félszobás lakás 140 ezer forint körüli áron adható ki.

A Balla Ingatlan szakértőjének várakozása szerint a keresleti piac árnövelő hatása a jövőben is érezhető lesz, amit két tényező korrigálhat. Az egyik a hitelmoratórium lejárta, a másik pedig a babaváró hitel megszűnése. De ezek is csak mérsékelni tudják az árnövekedés mértékét, áresésre nem igazán lehet számítani – vélekedett.