Nyugaton már nagyon nem divat bejárni az irodába, mi lesz itt?!

Ez a divat külföldön? Tíz brit alkalmazottból immár csak egy jár be péntekenként és átlagban kevesebb, mint 1,5 napot vannak bent az irodában – derül ki egy friss Egyesült Királyságban a minap közzétett felmérésből. Mi lesz a hazai piaccal, hogyha még jobban kiürülnek, illetve „home office-ossá” avanzsálnak itthon is a fővárosi és nagyvárosi irodák?

Az Advanced Workplace Associates egy neves brit irodai tanácsadó cég, amely a Cabinet Office, a NatWest és a Network Rail cégek tanácsadója. A csapatuk júniusban és júliusban nem kevesebb, mint 43 brit irodában végzett felmérést, amelyet a neves bbc.com is idéz.

A kutatás egyik legmegdöbbentőbb megállapítása az volt, hogy a vizsgált irodákban a dolgozóknak mindössze 13 százaléka jár be pénteken. Fontos megjegyezni, hogy nem pár ezer fős volt a minta, hanem közel 50 000 fős!

Lokális és nemzetközi szinten is kevesen járnak be

A felmérés kitér arra, hogy a világjárvány előtt a munkavállalók hetente körülbelül 3,8 nap jártak be az irodába a banki, energetikai, mérnöki, egészségügyi, biztosítási és műszaki területen végzett munkájukhoz. Ugyanakkor hiába érte véget a Covid járvány első erős hulláma egy jó ideje, a brit Nemzeti Statisztikai Hivatal által májusban közzétett adataiból kiderült, hogy az ottani munkavállalók még mindig csak átlagosan heti 1,5 napot járnak be az irodába, tehát az emberek egyre inkább megszokták, sőt, élvezik az otthoni munkavégzést.

Az Advanced Workplace Associates nemzetközi felmérést is készített: e szerint az irodák kiürülésének tendenciája 12 másik ország 36 irodájában is hasonló volt: ez a kutatás 27 000 embernél bejárási szokásait mérte fel.

Közel sincs mindenkinek saját asztala…

Összességében a hét közepén 35 százalék látogat be, az átlagos irodai „részvételi arány” pedig mindössze 26 százalékos. A vizsgált országok közül az Egyesült Államok és Kanada átlagosan 21%-os irodai „látogatottságot” ért el, míg Latin-Amerikában 19%-os, az EU országok vizsgált irodáiban pedig 27%-os volt a fenti arány. És bár még mindig Észak-Amerikában jutott a legtöbb íróasztal egy főre (96), ám az Egyesült Királyságban a 100 főre jutó 79 asztal mutatja, hogy már az irodák is átálltak sok esetben.

Nem segít, ha kötelező bejárni

A bankszektor, az egészségügy és a mérnöki terület átlagosan 50% feletti íróasztal-használattal és magas csúcshasználattal rendelkezik, míg a technológiai, az energetikai és a logisztikai terület a legalacsonyabb, 32% körüli kihasználtsággal.

Érdekes, hogy ahol hibrid munkarendet vezettek be, azaz ahol a munkaadó előírta, hogy a dolgozóknak hány napot kell bent tölteni, magasabb volt a dolgozói jelenlét, mint ahol nem. Az is igaz, hogy a bejárásra kötelezett munkavállaló igyekeztek az előírtnál kevesebbet bejárni. Érdekes, hogyha egy munkáltató bízik a csapatában, és rájuk bízza, hogy mikor járnak be, a bejárás arány ott majdnem olyan magas – 41 százalék -, mint ahol kötelezővé tették a heti három napnyi irodai munkát.

Mi lesz itthon?

Nagyon konzervatív ország vagyunk, így nálunk a munkavállalók nagy többsége, több mint fele örömmel ment vissza legalább 2-3 napra – az irodákba. Továbbá, ahogyan a főnökök nagy többsége ragaszkodik ahhoz, hogy lássa a dolgozót fizikailag is bent ülni, úgy a dolgozók nagyobb része is ragaszkodik a saját asztalhoz. Akkor is, ha mondjuk hetente csak két-három alkalommal, fél-fél napokat tölt bent. Így viszont nagyon neház érdemen csökkenteni az irodaterületet. Akárhogy is, nyilvánvaló, hogyha itthon is újra megerősödik a home office trend, akkor még jobban megnő az amúgy is vészes üresedési ráta. Igaz mindez az irodát keresők számára jó hír, hiszen egyre nagyobb választékban, egyre olcsóbb iroda-ajánlatokkal találkozhatnak.

