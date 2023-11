Ahogy Budapesten, úgy New York városában is problémát okoz, hogy mi legyen a korszerűtlen, üresen álló irodaházakkal. Sokat nem éri meg irodaként felújítani és a lerombolás is költséges, ezért az irodák lakóingatlanná alakítása tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak. New York City városvezetése épp ezért úgy döntött, hogy egy csapatot hoz létre a folyamatok felgyorsítására – adta hírül a bdcnetwork.com.

Ez a csapat lényegében az ügyintézést hivatott leegyszerűsíteni a fejlesztők számára, ami segíteni fogja a cégeket a bürokrácia leküzdésében és az adaptív újrahasznosítási projektek engedélyeinek megszerzésében.

Az egyszerűsítés lényege, hogy a városi kormányzaton belül egyetlen kapcsolattartási pontot biztosít az irodák lakóingatlanná történő átalakításának felgyorsítására. Azok a projektek lesznek jogosultak erre az új programra, amelyek 50 vagy több lakóegységet hoznak létre irodaházakból. A program segítséget nyújt a tulajdonosoknak az egyes átalakítási projektek területi megvalósíthatóságának elemzésében, és segít a szükséges engedélyek megszerzésében is.

A város csapatában a Várostervezési Osztály, az Építési Osztály, a Lakásmegőrzési és -fejlesztési Osztály, a Szabványügyi és Fellebbezési Tanács, valamint a Műemlékvédelmi Bizottság munkatársai vesznek részt. “A meglévő irodaházak tulajdonosai kérhetik a hivatalközi csapat segítségét az átalakítás akadályainak azonosításában és az akadályok leküzdését célzó utak felgyorsításában” – áll a város sajtóközleményében.

A csoport létrehozását a város által az év elején kiadott adaptív újrahasználati tanulmány javasolta. A tanulmány azt is javasolta, hogy az átminősítéssel több átalakítást tegyenek lehetővé Manhattan belvárosában, Queens egyes részein és Bronxban.

Eric Adams polgármester az év elején azt mondta, hogy a belváros Chelsea-től a Garment Districtig terjedő területén mintegy 20 000 lakóegységet hozhatnak így létre átalakításokkal.

Az üresedési ráta Budapesten is magas, 2023 harmadik negyedévében elérte a 13,2%-ot. Ugyanakkor jellemző, hogy zömében nem az újonnan átadott, hanem a korszerűtlen irodák állnak üresen, melyeket vagy felújítással, vagy bontással és a helyükre új irodaházak építésével lehetne újrahasznosítani. De a lakásokká történő átalakítás is szóba jöhet, ahogyan erre már van is példa a városban. Egy régi irodaházban akár egészen egyedi hangulatú, loft lakások is kialakíthatók lennének.

