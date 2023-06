Nem érdemes szükséges rosszként gondolni az ESG-re!

Rengeteg lehetőséget tartogatnak az ESG keretrendszer bevezetésével járó fejlesztések és a transzparensebb működés egy vállalat életében, ezért nem érdemes szükséges rosszként gondolni rájuk – fogalmazták meg a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatok Országos Szövetségének (LEO) szakértői szakmai reggelijükön.

Bár egyértelmű, hogy az ESG keretrendszer fokozatos bevezetésével komoly adatgyűjtésre és feldolgozásra kell számítani, a kockázatkezelésben és új lehetőségek kihasználásában ugyanakkor segít az ESG rendszere, és versenyképesebbé teheti a vállalatokat.

Az ESG szempontoknak való megfelelés ugyanis a szabályozásban, a bankok és befektetők esetében, az EU-s és kormányzati támogatásoknál, valamint a B2B partnereknél is kiemelt jelentőséggel bír.

Az ESG szabályozásoknak két lába van. Az SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) a bankokat és a befektetési szolgáltatókat ösztönzi, hogy a fenntarthatósági szempontoknak megfelelő vállalatokat finanszírozzanak. A CSRD (Corporate Sustainablility Reporting Directive) pedig a vállalati oldalt, a vállalati transzparenciát erősíti. Utóbbi mintegy 1200 szempontot vizsgál, ami a vállalatokon belül a különböző területek együttműködését fogja igényelni, hiszen a nem pénzügyi jelentés az egész vállalat működését érinti. Ugyanakkor a transzparenciát is erősíti nemcsak a vállalatnál, de idővel a cég partnereinél és beszállítóinál is.

Az SFDR és a CSRD a nagyvállalatokra és a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó szabályokat fektetik le, a kettő közötti átmenetet pedig összekapcsolja az EU Taxonómia, ami egy osztályozási rendszer a vállalatok, gazdasági tevékenységek környezeti fenntarthatósági mértékének meghatározására. A Taxonómiában az éghajlatváltozás mérséklése, valamint az adaptáció már definiálva vannak, de hamarosan pontosan meghatározzák a környezetszennyezés, a körforgásos gazdaság, a víz védelmének, valamint a biodiverzitásnak a fogalmát is. A riportálási módszertanokat várhatóan júniusra véglegesítik, így 2024-től már kötelező lesz a CSRD kritériumainak megfelelő riportálás a vállalatoknál.

A fenntarthatóság tehát már nemcsak az ESG szempontoknak történő megfelelés és az EU Taxonómia miatt lesz fontos a vállalatok számára. „A fenntarthatósági kérdés, egy üzleti stratégiai döntés.” – emelte ki Bozsik Balázs, a PwC Magyarország ESG üzleti szolgáltatások vezető menedzsere.

Az ESG kapcsán ugyanis hiba lenne csak a megfelelésre koncentrálniuk a vállalatoknak, mellette versenyelőnyt érdemes kovácsolniuk az ESG megfelelések miatt elindított változásokból. A szakértő azt is megjegyezte, hogy „A transzparencia hatékonyabb működést, tájékozottabb befektetőket, és cégérték-növekedést fog eredményezni a vállalatoknál.”

A szempontoknak megfelelő cégeknél ugyanis egészen biztosan meg fog nőni a befektetői kereslet, ami árazási prémiumot fog eredményezni. Ugyanakkor hosszabb távon, ahogy a befektetők a transzparencia miatt standardnak tekintik az adott vállalat eredményeit, úgy idővel az árazási prémium is csökkenni fog.

Az ESG és az EU Taxonómia bevezetésével csökkenthetők a pénzügyi kockázatok

A World Economic Forum globális kockázati listáján a klímaváltozás, az extrém időjárás és a biodiverzitás is az élen szerepel, az ESG és az EU Taxonómia ugyanakkor mind nagyon jó eszközök a fentiekkel járó pénzügyi kockázatokat csökkentésére. „A jelenlegi működési rend ugyanis semmiképpen sem fenntartható.” – mondta el Barta Zsombor a Greenbors Consulting Kft. alapító partnere.

ESG és szabályozások hosszú távon

A gazdaságban alapvető elemmé vált a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság, ezért az EU-s Green Deal is a 2050-es fenntarthatósági célokat tartalmazza, és a projektfinanszírozások is e szerint történnek. A Green Deal 2 fő pillére az ESG és a zöld tevékenységek benchmarkolása, amit az EU Taxonómia fed le. Ezen kívül a Fit for 55 csomag egy köztes, 2030-ra vonatkozó szén-dioxid-csökkentési pályát ír elő, ami megfelel a 2050-re vonatkozó Green Deal elvárásainak.

Mit jelentenek mindezek az ingatlanpiaci szereplők, fejlesztők, üzemeltetők számára?

Üzemeltetési oldalról például érdemes az épületenergetikai követelmények fokozatos szigorodására készülni, ezek között újdonság például a felújítási útlevél, aminek a részleteit 2024-re dolgozzák ki. Másik fontos feladat a vállalati karbonlábnyom számítása lesz, a kibocsátások ugyanis nemcsak az irodaház tulajdonosának, az üzemeltetőknek fontosak, hanem a bérlőknek is, hiszen a közvetett kibocsátási értékekről is beszámolási kötelezettségük lesz, így a bérlők az üzemeltetőkhöz fognak fordulni az adatok megismerése miatt.

Az ESG megfelelés nulladik lépése pedig a menedzsment rendszer felállítása. Az adatmenedzsmentre, azaz az adatok rendszerezett módon történő felhasználására és transzparens bemutatására kell felkészülni.

