Nagyobb, kamionnal is könnyen megközelíthető raktárt frekventált elhelyezkedés mellett, pláne a belváros közelében szinte lehetetlen találni, és bár irodák bőven akadnak jó lokációban, áraik is az elhelyezkedésnek megfelelően alakulnak. A XI. kerületben azonban van egy irodaház, ahol nemcsak nagy raktárakat, de kedvező árú irodákat is lehet bérelni, méghozzá rugalmas feltételekkel.

A Temesvári Business Park a XI. kerületben, a Temesvár utcában, az M1-es, M7-es, M0-ás autópályák közelében helyezkedik el. Az irodaház a közeli Szerémi útnak, valamint a Fehérvári úton, a közeli Albertfalva kitérőnél megálló villamosoknak és buszoknak köszönhetően könnyen megközelíthető, és könnyen elérhető innen a belváros is.

A 25 nm-es, egészen kicsi irodáktól kezdve, egészen 1600 nm-ig kínálnak itt kiadó irodákat, méghozzá rugalmas feltételekkel, akár hosszú- vagy rövid távra is, és kedvező, havi 9 euró + áfa/nm áron.

Raktárak pedig már 50 nm-től egészen 400 nm-ig bérelhetők, a leginkább keresett, 200-300 nm nagyságú raktárakból is széles a kínálat. Sőt mivel a raktárak össze is nyithatóak, így 400 nm-nél nagyobb raktárakat is lehet bérelni az 5800 nm-es területen, szintén igen kedvező áron, négyzetméterenként havi 6,5 euró + áfáért. Ma már különösen fontos szempont, hogy az üzemeltetési költség se legyen magas, itt négyzetméterenként mindössze 1,5 euró + áfát kell érte fizetni havonta irodák és raktárak esetében egyaránt.

A Temesvári Business Park védett, körülkerített ingatlan, ahol parkolásra is van lehetőség, parkolóhelyenként 40 eurótól, illetve 24 órás biztonsági szolgálat, valamint karbantartó szolgálat is működik a területen. A kiadó irodák, raktárak rugalmasan megtekinthetők, ezért, ha Ön frekventált elhelyezkedésű irodát, vagy nagyobb raktárt keres kedvező áron, rugalmas feltételekkel, akkor érdemes szétnéznie a Temesvári Business Park kínálatában.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.