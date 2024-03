Frekventált elhelyezkedésű raktárt találni nem könnyű, különösen, ha nagyobb raktárt keresünk, amelyek elsősorban a városon kívül helyezkednek el. S bár irodákból már akad szép számmal a belváros közelében, az előnyös lokációt sajnos meg is kell fizetni. Mai cikkünkben egy olyan irodaházat mutatunk, amely a XI. kerület frekventált részén kínál elérhető árú irodákat és nagyobb raktárakat is.

A Temesvári Business Park a XI. kerületi Temesvár utcában helyezkedik el, közel a Szerémi úthoz és az M1-es, M7-es, M0-ás autópályákhoz is. Így a belvárosból és a városon kívülről is könnyen megközelíthető autóval, a Fehérvári úton, a közeli Albertfalva kitérőnél megálló villamosoknak és buszoknak köszönhetően pedig tömegközlekedéssel is.

A kiváló infrastruktúrával rendelkező irodaházban kedvező áron, havonta 9 euró/nm + áfáért bérelhetünk irodákat. Az egészen kicsi, 25 nm-es irodáktól kezdve, az akár 1600 nm-es irodákig széles a választék a kínálatban és az irodák rugalmas feltételekkel, akár hosszú- vagy rövid távra is kibérelhetők.

Raktárakat pedig 50 nm-től már egészen 400 nm-ig találunk, sőt mivel a raktárak össze is nyithatóak, így akár 400 nm-nél nagyobb raktárakat is bérelhetünk az 5800 nm-es területen. A leginkább keresett, 200-300 nm nagyságú raktárakból széles a kínálat, az ár pedig igen kedvező, havonta mindössze 6,5 euró + áfa négyzetméterenként. A bérleti díjon felül természetesen fontos szempont a bérlemény üzemeltetési költsége is, ami itt a Temesvári Business Parkban szintén különösen kedvező, irodák és raktárak esetében egyaránt 1,5 euró + áfa négyzetméterenként.

A Temesvári Business Park védett, körülkerített ingatlan, ahol parkolásra is van lehetőség, parkolóhelyenként 40 eurótól, illetve 24 órás biztonsági szolgálat, valamint karbantartó szolgálat is működik a területen. A kiadó irodák, raktárak rugalmasan megtekinthetők, ezért, ha Ön frekventált elhelyezkedésű irodát, vagy nagyobb raktárt keres kedvező áron, rugalmas feltételekkel, akkor érdemes szétnéznie a Temesvári Business Park kínálatában.

A cikk megjelenését az ingatlan hirdetője támogatta.