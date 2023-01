A nyári rezsirendelet mindenkit sokkolt, lakosságot, vállalatokat egyaránt. S bár a cégek már korábban is a piaci árat fizették, mindenki tudta, hogy az éves szerződések okán, a drasztikus rezsiemelkedés majd 2023-ban fog realizálódni. Azaz az irodák bérlői most szembesülnek igazán az üzemeltetési költségek emelkedésével, ami a legtöbb helyen bizony megközelítőleg háromszoros mértékű.

A pandémia alatt meglehetősen kiürültek az irodaházak és a bérlők elkezdtek egyre kisebb irodákat keresni, lehetőség szerint rugalmas megoldásokkal, miután munkavállalóik a hét egy részében home officeban dolgoztak. A bérleti szerződések ideje is lerövidült, már senki sem mert hosszabb távra irodát bérelni. Mindehhez természetesen az irodákat kiadók is igyekeztek alkalmazkodni, rugalmasan hozzáállni, és egyre több szolgáltatott iroda jelent meg a piacon.

Drasztikus emelkedés az üzemeltetési költségekben!

2022-ben már egyre több ember szivárgott vissza az irodákba és némelyik cég újra elzárkózott a home office lehetőségétől. A most januártól életbe lépett, drasztikusan megemelkedett energiaárak azonban komoly fejtörést jelentenek az irodapiac összes szereplőjének. Nem titok ugyanis, hogy még a viszonylag energiatakarékos irodaházak esetében is 2-3-szorosára emelkedtek az üzemeltetési költségek, azaz a korábbi 1500-1900 Ft helyett 3500 vagy akár 4000 Ft feletti összeget kell fizetni négyzetméterenként. És akkor még a B vagy annál alacsonyabb kategóriájú irodaházakról nem is beszéltünk.

Ha irodát, raktárat, üzlethelyiséget keres, akkor nézzen szét megújult honlapjainkon! Kérjen egyszerre akár több iroda hirdetőtől ajánlatot! https://irodahaz.info/

Keressen gyorsan és egyszerűen raktárat, üzlethelyiséget: https://www.raktar.info/

Mit tehetnek a bérlők?

Mit tehet ilyen esetben a bérlő? Megfontolhatja, hogy a munkavállalóknak még több home office-t engedélyez, így akár kisebb irodaterület bérlése is elegendő lehet. Vagy érdemes a jelenleginél még korszerűbb, energiatakarékosabb irodaházban irodát bérelnie.

Mit tehetnek az irodát kiadók?

A megnövekedett költségeket kénytelenek áthárítani a bérlőkre, de rugalmasabb bérlési feltételekkel megtarthatják a bérlőket, és célszerű korszerűsíteniük, hogy ezáltal energiamegtakarítást érhessenek el.