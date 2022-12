Mobil megoldások a változó bérlői igényekre az irodákban!

Klasszikus kialakításra és minél több mobil megoldásra kell törekedni az irodaházaknak ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a változó bérlői igényeknek, amit a változó munkaerőpiaci trendek, az otthoni munkavégzés felértékelődése, valamint az együtt és önállóan végezhető irodai feladatok arányának megváltozása hozott a vállalkozások életében.

A CA Immo és az Office Line együttműködésében a legújabb irodaberendezési és ergonómiai trendeket bemutató showroom nyílt Újbuda egyik meghatározó irodaházában, az IP Westben. John McKie, a CA Immo magyarországi ügyvezetője és Masznik Ferenc, az Office Line ügyvezetője beszéltek a bemutatóterem kapcsán az új irodai trendekről.

Miért van szükség egy irodaházban bemutatóteremre?

Masznik Ferenc: Szerettük volna bemutatni, milyen lehetőségei vannak a bérlőknek irodájuk kialakításakor, így találhatnak különböző látványos megoldásokat padlóra, mennyezetre, világításra és bútorokra is. Az IP Westben lévő bemutatóterem a flexibilis irodai tér tervezésére és ennek érzékeltetésére is alkalmas: nemcsak a bútorokat, de az üvegfalú tárgyalófülkét is át lehet helyezni annak függvényében, milyen munka- és kollaborációs terekre van szükség.

Ha irodát, vagy raktárat, üzlethelyiséget keres, akkor nézzen szét megújult honlapjainkon!

Kérjen egyszerre akár több iroda hirdetőtől ajánlatot!

Milyen szempontok szerint kell kialakítani egy modern munkakörnyezetet?

John McKie: Manapság az irodai környezetnek egyszerre kell megfelelni az egyre népszerűbbé váló egyterű munkavégzésnek, , és arra is megoldást kell kínálni, ha az irodát bérlő vállalkozásoknak a klasszikus szeparálható, ám egyben mozgatható tárgyaló használatára is van igénye – megoldást jelenthet, ha ezeket a kritériumokat a bérlők hamarabb megismerik, mielőtt belevágnak új irodájuk kialakításába. Nemcsak arra fontos figyelni a terület ki- vagy átalakításkor, hogy hatékony, mégis kényelmes tereket hozzanak létre, hanem arra is, hogy számos szektorban nagyon magas színvonalú körülményeket szükséges teremteni, hogy a munkavállalók szívesen tartózkodjanak az irodában.

Milyen új igények jellemzik ma az irodákat?

John McKie: Az elmúlt 20 év az egyterű irodákról szólt, most már kicsit differenciáltabb kereslet látható a bérlőknél: a legtöbb nagyvállalati bérlő esetében a vezetők egy része még mindig szeret együtt dolgozni a kollégákkal, miközben az igény, hogy külön üljön le valakivel tárgyalni, ugyanúgy jelen van – erre nyújhatnak megoldást a mobil tárgyalófülkék.

Hasonlóképpen a munkavállalók is szeretik, hogy az irodában változatos környezetben, különböző helyszíneken dolgozhatnak együtt, mindemellett szükségük van olyan térre is, ahova el lehet vonulni a koncentrációt igénylő feladatokhoz. A kényelmes terek és bútorok, a kellemes légkör, de ezeket a megváltozott igényeket szolgálja ki. A kis- és középvállalatoknál, illetve az állami szektor intézményeinél továbbra is dominál az egyszemélyes, zárt iroda. Amiben tapasztalatunk szerint minden szektorban működő vállalkozás egyaránt egyetért, az a közös(ségi) területek fontossága: ezért is újítjuk meg az IP Westben az aulákat, recepciókat és más, mindenki által használt tereket.

Ha irodát, vagy raktárat, üzlethelyiséget keres, akkor nézzen szét megújult honlapjainkon!

Kérjen egyszerre akár több iroda hirdetőtől ajánlatot!

Milyen új trendeket mutat be a bemutatóterem?

Masznik Ferenc: A jelenlegi trendek egyike, hogy a bérbeadók a klasszikus kialakításra törekszenek, miközben minél több mobil megoldást biztosítanak a változó bérlői igények kielégítésére. Egy másik jelentős trend, hogy az irodai kollaboráció egyik új helyszíne a konyha, ami már számos helyen nyitott, már-már kávézó jelleget ölt, így akár több kolléga is tud egy kávé mellett megbeszélést tartani – természetesen ez nem az otthonról hozott ételek melegítésére használt egység, ahhoz a cégek külön, zárt konyhát tartanak fenn.