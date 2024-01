Mit várunk 2024-ben egy jó munkahelytől?

Természetesen magas fizetést és támogató környezetet. De biztos, hogy csak ennyit? Ma már az irodai környezet, az alkalmazottak well-beingje és a fenntartató működés legalább ennyire fontos. Az iroda ma már nem csak egyszerűen a munkavégzés, hanem sokkal inkább a munkahelyi szociális interakciók helyszíne. Ezt pedig a munkáltatóknak is figyelembe kell venniük, ha meg akarják szerezni és tartani a legjobb munkaerőt.

A Coviddal és a home office-szal teljesen átalakult a munka világa. Miközben a munka egy részét otthon is el tudjuk végezni, így elvárjuk, hogy ne kelljen mindennap bemennünk az irodába, az is fontossá vált, hogy a munkahelyünk otthonos környezettel várjon. Ezeket az elvárásokat pedig a munkáltatóknak és az ingatlanfejlesztőknek is figyelembe kell venniük.

A jövőben csak olyan irodaházakat érdemes építeni, amelyeknek kiemelkedő az energiahatékonyságuk, egészséges irodai környezetet (tiszta levegő, ergonómia) biztosítanak a munkavállalóknak, és rendelkeznek közösségi terekkel, ahol kötetlenebb formában valósulhat meg a dolgozók közötti közös ötletelés, valamint rugalmasan alakítható tárgyalókkal, ahol fogadhatják az ügyfeleket, üzleti partnereket. A rugalmasság ma már kulcsfontosságú, mind az irodaterek méretét, mind az irodabérlés időtartamát tekintve.

A cégvezetőknek pedig azt kell figyelembe venniük, hogy a fenti szempontoknak megfelelő irodát találjanak, hiszen egy jól megválasztott iroda nagyban képes növelni a cég presztízsét, ami az ügyfelek, partnerek, valamint a meglévő és leendő munkavállalók szemében is nagyon fontos, és ezek által hosszú távon hozzájárul a cég gazdasági növekedéséhez.

Az ideális irodát persze nem könnyű megtalálni, de miért is kellene hosszú munkaórákat tölteni a kereséssel, ha az irodaházak is megtalálhatják Önt ajánlataikkal.

Az Otthontérkép Csoporthoz tartozó, irodaházakra és más irodahelyiségekre szakosodott hirdetési portál, az Irodahaz.info új kényelmi szolgáltatásával Ön mindössze pár kattintással ingyenes ajánlatot kérhet pontos irodaigényére az oldalon kiadó irodát kínáló hirdetőktől.

Ehhez nem kell mást tennie, mint az Irodaház.info iroda-hirdetési oldal nyitólapján megtalálható „Kérjen egyszerre több hirdetőtől ajánlatot!” gombra kattintani, kitölteni az űrlapot, és várni postaládájába a beérkező ajánlatokat.

Az ajánlatkérés a végletekig személyre szabható, így biztos lehet abban, hogy e-mail fiókjában csak és kizárólag olyan ajánlatok landolnak majd, amelyek a keresési feltételeinek megfelelnek.

Még nem találta meg az ideális irodát? Nézzen szét az irodahaz.info-n, kérjen egyszerre akár több iroda hirdetőtől ajánlatot!

Raktárt, üzlethelyiséget keres? A raktar.info-n gyorsan és egyszerűen kereshet, és kaphat egyszerre több hirdetőtől ajánlatot.