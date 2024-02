Mit hozhat 2024 az irodapiacon?

Bár a csökkenő infláció és az erősödő gazdasági növekedés okán mindenki az ingatlanpiac erősödésére számít, számtalan kérdés felmerül. Merre tart az ingatlanbefektetési- és az irodapiac? Mennyire indokolt még az irodapiaci aggodalom? Mai cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása óta az irodapiac újraárazása zajlik Euróbában. Az irodák kihasználtsága ma maximum 50-60%-os a kontinensen, de vannak szektorok, ahol ez csak a 30-40%-ot éri el. A tapasztalatok szerint, ami az Egyesült Királyság és Németország piacán zajlik, az várható Magyarországon is fél évvel később. A német irodapiaci hozam továbbra is nő, de a 10 éves kötvényhozamok már csökkennek, így egyre inkább megéri majd ismét ingatlanba fektetni, az USA-ban viszont 20% felett jár az üresedési ráta. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a refinanszírozásnál az ESG-kritériumok, az 1,5 fokos emelkedés és a nettó zéró szempontok válnak egyre fontosabbá és fokozódik a verseny a zöld termékek finanszírozására.

Mindezek alapján a globális ingatlanbefektetési piac 2023-as 48 százalékos visszaesése után idén legfeljebb 5-10 százalékos növekedést prognosztizálnak a szakértők. És bár sok más országhoz hasonlóan a magyar irodapiacon is érdemi leértékelődés ment végbe, ennek ellenére az óvatos optimizmus már érezteti hatását.

A kereslet egyre erősödik, ugyanakkor a tranzakciók csak nagyon lassan jelennek meg az irodapiacon Budapesten. 2019 óta mindössze 5 tranzakció mérete haladta meg a 10 ezer négyzetmétert. Vannak ugyan tervben fejlesztések, de 2026-ig nincs olyan spekulatív fejlesztés, amely jelenleg építés alatt áll. A keresletet most elsősorban az állami szektor hajtja.

Bár a Covid miatt várható drasztikus kihasználatlanságnövekedés végül elmaradt, az üresedés fokozatosan emelkedett és a munkavállalói igények is megváltoztak. Igaz, az irodaházak továbbra is használatban vannak, a hibrid munkavégzés elterjedése okán a munkahét felében, harmadában az épületek egy része továbbra is üresen áll. Azaz a rejtett kihasználatlanság a jellemző, és az üresedési ráta fokozatosan kúszik felfelé 2023 negyedik negyedévére elérte a 13,3%-oz.

A prémium és a „B” kategóriás irodaházak között ugyanakkor erősödő polarizáció figyelhető meg. Az üresedés elsősorban a „B” kategóriás irodaházakat sújtja, miközben a prémium kategóriában inkább a kereslet növekedése a jellemző. A bérlők elsősorban a jó elhelyezkedéssel bíró, széleskörű kényelmi szolgáltatásokkal rendelkező irodákat keresik, ami azt jelenti, hogy alapvető elvárás lett az ESG-kritériumoknak való megfelelés és a magas minőség, ami már nemcsak egyszerű “facelift”-et jelent.

A home office arányának növekedésére nem számítanak a következő két évben a szakértők, sőt helyette inkább az irodai munkavégzés enyhe emelkedése várható. A bérlők fele már igényt tart valamilyen mértékben rugalmas vagy szolgáltatott irodára, 20%-uk akár a szükséges terület több mint felét ilyen konstrukcióba allokálná a következő két év során.

Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy míg az irodák kihasználatlansága nő, addig a vendégéjszakák száma 2023-ban 20%-kal magasabb volt, mint 2022-ben és elérte a 2019-es szint 80%-át. Azaz egyre több szállodára van szükség és világszerte sok példa van arra, hogy irodákat hotelekké alakítottak át.

2023-ban 8 irodaházban alig több mint 100 ezer négyzetméternyi területet adtak át a fővárosban, ami az elmúlt 5 év átlagánál közel 40 százalékkal kevesebb, a 2022-es számoknak pedig kevesebb mint fele, miközben az ingatlanbefektetési volumen is egy év alatt 43 százalékkal csökkent.

Ugyanakkor a bruttó és nettó bérbeadás egyaránt 47%-os növekedést mutatott 2023-ban a 2022-es évhez viszonyítva. Ennek ellenére az üresedési ráta 2023 negyedik negyedévében elérte a 13,3%-ot. A kihasználatlansági ráta az előző negyedévhez képest 0,1 százalékponttal, az előző év azonos időszakához képest pedig 2 százalékponttal emelkedett.

A fejlesztők most már óvatos optimizmussal tekintenek a jövőbe, idén már közel 160 ezer négyzetméternyi irodaterület átadása van tervben, ami az elmúlt évek legjobb éveit idézi. Ezek közül Pest Központ alpiacon, 5 épületben összesen 90,3 ezer nm, Dél-Buda alpiacon, egy épületben 16,6 ezer nm, Nem-központi Pest alpiacon, 3 épületben összesen 53 ezer nm irodaterület átadása várható.

