Milyen ingatlanokat keresnek most a vevők? A piac aktuális trendjei

Az elmúlt fél évben a legnagyobb kereslet változatlanul a kisebb, olcsóbb lakások iránt mutatkozott, ugyanakkor ahogy kezdett felpörögni a kereslet, fokozatosan megjelent a nagyobb értékű ingatlanok iránti érdeklődés is. Ingatlanszakértők segítségével jártunk utána a jelenlegi vevői igényeknek.

Elsősorban a kisméretű, 30-40 négyzetméteres lakások iránt nőtt meg a kereslet az elmúlt hónapokban a X. és XVII. kerületek ingatlanpiacán, a problémát az okozza, hogy ezek a méretek hiánycikknek számítanak – jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint ezeket a kis alapterületű lakásokat leginkább a befektetők keresik.

Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője szintén azt tapasztalta, hogy ami érezhetően jól fogyott, azok a kisméretű, olcsó lakások voltak, igaz, ugyanígy az olcsó házakat is nézegették az érdeklődők. Ez azt jelenti, hogy a XXI. kerületben a 40-43 millió forintos értékhatárig keresték az eladó lakásokat a vevők, hasonlóan Szigetszentmiklóshoz, ahol 40 millió forint volt az elmúlt hónapokban a lélektani határ a lakásoknál, míg a házaknál 60 millió forint.

A IV. és XV. kerületekben szintén a kisebb, 1,5-2 szobás, erkélyes, első vagy második emeleti, felújított és jó lokációban elhelyezkedő lakások a leginkább keresettek – derült ki Balla Frigyesnek, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodája szakmai vezetőjének a szavaiból. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy az újépítésű ingatlanok piacán jelentős visszaesés következett be az elmúlt hónapokban, mivel a kínálati árakat a kereslet nem tudta követni.

Hasonló helyzet rajzolódik ki a belvárosi kerületek ingatlanpiacán is, hiszen mint Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta, a leginkább keresett lakások a közepes méretű ingatlanok voltak, de figyelembe vették a vevők a fenntartási és a felújítási költségeket is. Valamint azt is, hogy jó legyen a közlekedés és az infrastruktúra, és leginkább a tiszta, parkosított, kulturált lakókörnyezetet preferálják.

Azt is hozzátette, hogy habár sok újépítésű ingatlan is megfelelne az előbbi feltételeknek, ezek iránt mégis erősen lecsökkent az érdeklődés, aminek a túl magas ár volt az oka: a belvárosban kialakult 1,5-2,5 millió forintos átlagos négyzetméterár egyszerűen túl sok volt a vásárlóknak, így aki újépítésű lakást szeretett volna venni, az inkább a külső kerületekben nézett körül.

Nagy Aloisia Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai részeken aktív ingatlanközvetítője is arról számolt be, hogy ezeken a területeken a tavaly év végi keresletnövekedés szinte kizárólag a 80 millió forintnál olcsóbb lakások piacát érintette, melybe leginkább az egy-, másfél-, kétszobás lakások tartoztak, a családi házaknál már nem volt tapasztalható különösebb lelkesedés, ahogy az agglomeráció népszerűsége is igencsak visszafogott volt.

De a kereslet Érden is inkább a kisebb méretű, kisebb értékű ingatlanok iránt mutatkozott az elmúlt hónapokban, melyekből nincs túl sok az agglomerációs településeken, hiszen jellemzően családi házas, ikerházas övezetekről van szó – magyarázta Hártó Regina, a Balla Ingatlan érdi irodájának vezetője, aki szerint ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a 70 millió forintnál olcsóbb, kisebb méretű ingatlanokat – például az Érden nagyon ritkán felbukkanó panellakásokat – keresték leginkább a vevők.

Ugyanakkor az idei év elején erősödött a kereslet a nagyobb méretű, nagyobb értékű ingatlanok iránt is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100 millió forint feletti kategória esetében is voltak hívások, viszont, a korszerűtlen, komoly felújítást igénylő, kifejezetten nagyméretű házakat továbbra is kerülik a vevők.

Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője szintén azt tapasztalta, hogy tavaly ősszel megjelent a kereslet a drágább, nagyobb, a korábbi lélektani határnál magasabb árú ingatlanok iránt. Ez azt jelenti, hogy a 80-100 milliós vagy e feletti árkategóriába tartozó ingatlanokra is akadtak érdeklődők. Azt ugyanakkor hangsúlyozta a szakértő, hogy a budai oldal ingatlanpiacáról beszélünk, tehát a 100 millió forintos ár nem számít kifejezetten magasnak.

Azt is megjegyezte, hogy a lendület az újépítésű ingatlanok elmúlt hónapokban erősen gyengélkedő piacán is megjelent, már csak azért is, mert az újépítésű ingatlanoknál is további áremelkedésre lehet számítani jövőre, ezért aki újépítésűben gondolkodik, az érthető módon szintén igyekezett a vásárlását minél előbb realizálni.

De Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavalyi év végén olyan ingatlanok esetében is felbukkantak érdeklődők, melyekre évekig rá sem néztek, ami következménye annak a ténynek, hogy kevés eladó ingatlan közül lehetett válogatni. A legnagyobb kereslet az egy-, másfélszobás lakások iránt mutatkozott korábban is, melynek hatására ezek szinte teljesen eltűntek a piacról. Azt is hozzátette, hogy tapasztalatai szerint a családi házak és a társasházi lakások piaca is egyformán élénk volt, az eladhatatlan kategóriába pedig legfeljebb csak a nagyon nagy értékű, nagyméretű, azaz 200 négyzetméter feletti ingatlanok tartoztak.

Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője is hasonlóan látta a helyzetet. Mint rámutatott, először a kisebb lakások iránti kereslet élénkült meg a Balatonnál az elmúlt hónapokban, majd ez elkezdett továbbgyűrűzni a többi kategóriába is, és aztán végül megmozdult a telkek és az új építésű lakások piaca is, de azt is megjegyezte, hogy a 100 millió forint feletti kategóriában csekélyebb volt a mozgás, akár lakásokról, akár családi házakról volt szó.

Ez azt jelenti, hogy a 100 milliós határ alatt jelentkezett nagyobb érdeklődés, ilyen összeghatárig keresték a vevők az elmúlt pár hónapban az 50 négyzetméter körüli, vízparti társasházi lakásokat, illetve a siófoki, 40-60 négyzetméter közötti belvárosi lakásokat.