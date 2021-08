Micsoda? Akár 18 hónap is lehet egy örökölt lakás, ház eladása?

Elveszíteni egy hozzátartozót mindig fájó, és a lelki nehézségek mellett szembe kell nézni az örökölt dolgok eladásával, egyéb ügyintézéssel is. Ilyen tehát – adott esetben – az örökölt ingatlan adásvétele is. A szakértők tapasztalata szerint sokan még családon belül is tabuként kezelik az örökléssel összefüggő témákat és kérdéseket, pedig jobb felkészülni. A friss adatok szerint a vidéki eladók 25%-a bocsájtotta áruba örökségét, közben Budapesten nagyon volt a szórás (13-26%), de összességében kevesebben váltak meg ingatlanjuktól, mint vidéken.

A Duna House Barométer legfrissebb adatai szerint az örökölt ingatlan értékesítése még mindig az egyik legfőbb ok, ha a tulajdonos eladásra kínálja lakását. A koronavírus okozta járványügyi helyzetben sajnos ez nem is meglepő. A júliusi statisztika alapján nagyságrendileg azonos, 17-18%-os arányban keltek ebből az apropóból az ingatlanok Budapesten és vidéken, ami 3, illetve 8 százalékpontos csökkenést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest.

Az eladók motivációját tekintve, az idei első félévben rendszerint nagyobb volt a különbség a két földrajzi terület között. Folyamatos tendencia volt, hogy a vidéki eladók 25%-a bocsájtotta áruba örökségét. Budapesten nagyon volt a szórás (13-26%), de összességében kevesebben váltak meg ingatlanjuktól, mint vidéken. Ennek legfőbb oka a fővárosi lakások értéke jóval magasabb, így ideális hosszútávú befektetési lehetőséget kínálnak. Míg a fővárosban átlagosan 37 millió forintot kaptak az örökösök, addig az ország egyéb területén „mindössze” 18,5 millió forintért keltek el az örökölt, általában nagyobb alapterületű ingatlanok.

„Napjainkban különösen nagy kincsnek számít a saját ingatlan Budapesten. Éppen ezért kisebb arányban adnak túl rajta, inkább bérlőt keresnek rá, mintsem vevőt” – árulta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. „Ugyanakkor az se egyedi eset, hogy az örökös vagy gyermeke, unokája lakja be az adott ingatlant. A korábbi évek trendje azt mutatta, hogy vidéken sokkal kevesebben telepedtek volna le hosszútávon, ráadásul az albérleti piacon se voltak olyan kedvezőek a lehetőségek, mint a fővárosban, így inkább pénzre váltották a tulajdonjogot az örökösök. Igaz, még ma is jelentős a különbség, nem csak Budapest és vidék, de még az egyes városok között is, de egyre kevesebben válnak meg a vidéki örökségtől – pláne, ha kertes házról, házrészről van szó. Ennek legfőbb oka, hogy a pandémia hatására megváltoztak a fogyasztói és lakhatási szokások, az emberek vágynak a szabadba, a környezetváltozásra, így második otthonként kezdték használni ezeket az ingatlanokat.”

De ha mégis értékesítésre kerülne a sor, mire számíthat az eladó? Az örökölt ingatlan eladása nem egyszerű folyamat, számtalan jogi, adó- és ingatlanügyi kérdést kell tisztázni a sikeres adásvételhez. Az első és legfontosabb pont a tulajdonjog. A korábbi birtokos halálával ugyanis ideiglenesen tulajdonos nélkül marad az ingatlan, ezzel pedig forgalomképtelenné válik mindaddig, amíg az örökös – a hagyatéki eljárást követően, adó- és értékbizonyítvány birtokában – be nem jegyezteti magát a földhivatalnál. A benyújtás széljegyként megjelenik az ingatlan tulajdoni lapján, amivel már elkezdhető az ingatlan értékesítése, előszerződéskötéssel. Így összesen akár 1-1,5 évig is eltarthat, mire hozam realizálható az örökölt lakásból, házból. Az értékesítési folyamatot segítheti, ha az ingatlan adósságmentes, ki van ürítve, a közüzemi szolgáltatások és a társasházi közös költség ki van egyenlítve.

Nem mindegy azonban, mikor válik meg az örökös újdonsült tulajdonától: 5 éven belüli nyereséges továbbértékesítés esetén ugyanis nem csak a – lakástulajdon esetében – 9%-os illeték, hanem jövedelemadó fizetésére is kötelezett az eladó. „Ma már közeli hozzátartozók (szülő, házastárs, gyermek) közötti öröklés esetén nem kell illetéket fizetni, számos esetben illetékkedvezmény igényelhető, a szerzés évétől számított 5. évtől pedig az eladás jövedelemadó mentessé válik. Ezt mérlegelve érdemes kikérni a jogi mellett egy ingatlanszakértő tanácsát is, aki az aktuális ingatlanpiaci helyzet ismeretében és a hozam maximalizálása érdekében segítséget nyújthat az értékesítésről szóló időbeli döntés meghozatalában. Több örökös esetén, a családi viták elkerülése érdekében különösen jól jöhet a szakmai tapasztalata, hiszen az értékbecsléstől az eladási folyamat teljes menedzseléséig mindent egy kézben tud tartani, hogy az örökösök az adásvétel után egyenlő módon tudják felosztani a szerzett vagyont” – tette hozzá a Duna House szakembere.