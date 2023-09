Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, 2023 második negyedévében az üresedési ráta elérte a 12,6%-ot a budapesti irodapiacon. Bár ez még nem ok a pánikra, hiszen a korábbi visszaesési ciklusokban is volt ugyanilyen vagy még ennél rosszabb is ez a mutató, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy ez a szám egyáltalán nem tükrözi a bérlők valós keresletét.

Kereslet ugyanis lenne, csak nem olyan minőségű irodákra, mint amelyekből nagy a kínálat. A bérleti idejük végéhez közeledő cégek nagy része ugyanis szívesen költözne korszerű, fenntartható, ESG szempontoknak is megfelelő, rugalmas feltételekkel bérelhető irodákba, ám épp ezekből az irodákból mutatkozik óriási hiány a piacon, ezért a legtöbben inkább a szerződéshosszabbítás mellett döntenek.

Az alacsonyabb kategóriájú irodaházakban vannak csak szabad, bérelhető irodaterületek, ez az oka annak, hogy az üresedési ráta ennyire magas, annak ellenére, hogy irodákra voltaképpen azért lenne igény.

Jelenleg tehát nincsenek könnyű helyzetben azok, akik irodát akarnak kiadni, hiszen a bérlőknek ma már egyáltalán nem elég csak a szükséges minimumot nyújtani.

Fel kell venni a versenyt, ugyanis a bérlők ma már sokkal tudatosabbak, és az elhelyezkedésen és az irodahelyiség méretén túl, a rugalmasság, a területtel együtt járó szolgáltatások, a fenntarthatóság, sőt még az alkalmazottak véleménye is kiemelten fontos számukra. Ezeknek a komplex igényeknek a kiszolgálásához pedig muszáj lesz fejleszteni!

Ugyanis jelenleg kevés új irodaház épül, befékeztek a fejlesztők, miközben már a 10 éves épületek is elavultnak számítanak fenntarthatóság szempontjából. Vannak, akik kisebb fejlesztésekkel próálkoznak, pl. LED világításra cserélik a világítótesteket, de ezek még messze vannak attól, hogy megfeleljenek az EU Taxonómia és az ESG-irányelvek által támasztott követelményeknek, amelyek a vállalkozásokra már 1-2 éven belül is komoly terheket fognak róni. A bérlői elvárás pedig egyre nő az energiafogyasztás csökkentését szolgáló beruházások iránt. A magasabb szintű fenntarthatósági igények kiszolgálására már energiapiaci szakértőkre és olyan komplex, automatizmusukra és IT megoldásokra épülő, rendszerszintű fejlesztésekre lenne szükség, melyek részben vagy egészben a saját energiaforrásokra is építenek.

A fejlesztés pedig önmagában még kevés, az is fontos, hogy néhány lépéssel mindig a versenytársak előtt járjunk, és mindig kicsivel többet nyújtsunk, mint amennyi a minimum elvárás, mindemellett nem mindegy az sem, hogy a kiadásra kínált irodaterületeinket hol hirdetjük. Ehhez érdemes egy megbízható partnert keresni, mint például a megújult irodahaz.info, ahol a látogatók a letisztult és átlátható felületen sokkal könnyebben megtalálják hirdetését.

