Az elmúlt évek bizonytalanságai nem kímélték sem az iroda, sem a raktárpiacot. A pandémia először üresedéssel sújtotta az irodapiacot, majd amikor már visszaszivárogtak volna a munkavállalók az irodába, jött az orosz-ukrán háború miatt bekövetkező energiaválság. A raktárpiacnak ugyanakkor előbb fellendülést hozott a járvány, hiszen az online kereskedelem korábban soha nem látott mértékben növekedett, de problémát jelentett, hogy a meglévő raktárak nem tudják kiszolgálni az igényeket. Mára azonban egyre nagyobb mértékű az üresedés a raktárpiacon is, és még mindig több olyan beruházás van folyamatban, amelyek még az idén vagy jövőre átadásra kerülnek.

Nincs tehát könnyű helyzetben, aki most szeretne irodát/raktárt bérbeadni. Mit keresnek most a bérlők? Hol érdemes hirdetni? Mai cikkünkben ezt a kérdéskört járjuk körbe.

Rugalmas feltételekkel és zöld szemlélettel lehet érvényesülni az irodapiacon

A kulcsszó a rugalmasság lett az irodapiacon. Aki nem tud rugalmasan változtatható irodatereket, rugalmas feltételekkel, pl.: rövid távon kínálni, az nehezen fog bérlőket találni. Ma már ugyanis ezek az elsődleges szempontok a cégek számára, hiszen az irodában bent dolgozó munkavállalók létszáma időben bizonytalan, ahogyan az is, hogy mikor mennyi íróasztalra, mekkora tárgyalókra és milyen közösségi térre van igény.

Ugyanakkor kiemelten fontos lett a zöld szemlélet is, a jó munkavállalók megtartása, és a cég presztízsének növelése érdekében a partnerek szemében ma már mindenki a munkatársak wellbeingjét, a környezet védelmét, a fenntarthatóságot és az energiaárak csökkentését szem előtt tartó, korszerű irodákat keres.

Raktárból is csak minőséget!

Az elmúlt években fokozatosan növekedő raktár igényeket most érték utol a fejlesztések, sőt meg is haladták azt, így újra megemelkedett az üresedési ráta. Mindeközben azonban hatalmasat változtak az igények is. A kiváló elhelyezkedésű, autópálya lehajtókhoz közel eső raktárak eddig is keresettek voltak, de ma már egyre több bérlő számára fontos az is, hogy a raktár hőszigetelt legyen, vagy egyéb szolgáltatásokat is kínáljanak.

Hol érdemes hirdetni?

