Maradunk home office-ban? A rugalmasság a kulcsszó!

2020 tavasza előtt szinte telt házzal működtek a budapesti A+ és A kategóriába tartozó irodaházak, aztán a pandémia miatt már kongtak az ürességtől. Igaz azóta elkezdtek az emberek visszaszivárogni az irodákba, de ma már nincs olyan munkavállaló, aki elvállalna olyan munkát, ahol nem lehet heti 1-2 napot home officeban dolgozni, és a munkáltatók közt is csak elvétve akad olyan, aki egyáltalán nem engedi az otthoni munkavégzést. A rezsiemelkedés erre még jobban ráerősített, azaz jobban megéri a cégeknek kisebb irodát bérelni. Hogy milyen lesz a jövő az irodapiacon? Erre most még nehéz válaszolni, de egy biztos, a rugalmasság és az energiahatékonyság is kulcsfontosságú lesz.

Egészen a 2019-es év végéig jellemző volt Budapesten, hogy amennyiben egy minőségi, jó helyen lévő irodaházban akár csak pár szobányi hely felszabadult, akkor egymás sarkát taposva tolongtak a bérlő jelöltek az irodaház üzemeltetőjénél, tulajdonosánál. A díjak vagy az üzemeltetési költségek terén fel sem merült az alku, örült egy-egy cég, ha megcsípett egy lehetőséget valamelyik jó helyen, versengve a többi bérlőjelölttel.

Mint Sárosi István, az Irodahaz.info hirdetési portál vezető értékesítője mondja, ha pár éve akár ötszáz négyzetméternyi üresedés volt, jellemzően hirdetni sem kellett a pandémia előtt: már a házban bérlő ügyfelek lecsaptak a területre, ki sem kellett vinni a piacra…”

Ezzel szemben ma – az Irodahaz.info szakértője szerint – amennyiben megnézzük a kiadó irodákat kínáló oldalak ajánlatait, úgy azt látjuk, hogy mintegy százezer négyzetméternyi irodaterület kong az ürességtől!

A közeli jövőben ráadásul nem csak a távmunka maradhat velünk, de az orosz-ukrán háború, amelynek egyelőre nem látszik a vége, „csírázó” gazdasági válságot, energiaválságot és tomboló inflációt hozott magával. Már most látszik, hogy a cégek inkább engednek a munkavállalói nyomásnak és engedik a home office-t, hiszen így az irodaterületen és ezáltal a kiadásaikon is spórolhatnak, ez pedig nem jelent jót az irodát kiadók számára.

Mi következik ebből? Az, hogy a korszerűtlen, rossz elhelyezkedésű irodaterületek egyszerűen üresen maradnak, de még az energiahatékony, frekventált elhelyezkedésű irodaházaknak is rugalmasnak kell lenniük mind a nyújtott szolgáltatások, mind a szerződések időtartamát illetően. Sőt, aktív, agilis és hatékony marketing, illetve hirdetések nélkül még azt a néhány irodakeresőt is elhappolhatják előlük.

A helyzetet súlyosbítja, hogy több irodafejlesztés most vagy a közeljövőben fog befejeződni, így tovább nő a kínálat a kiadó irodák piacán, amivel szemben a kereslet viszont még mindig csökkenő tendenciát mutat.

„Abban reménykedni, hogy a gazdasági helyzet javulni fog rövid, vagy akár 1-2 év távlatában, egészen egyszerűen hiú ábránd, vágyakozás, amely minden realitást nélkülöz” – fejti ki Sárosi István. Az Irodahaz.info szakártője ehhez már csak azt teszi hozzá, hogy az elképesztő energia árrobbanás hatása, továbbá a munkaerő költségek emelkedése, valamint a 400 forint fölé emelkedő euró árfolyam mind-mind olyan tényezők, amelyek az irodapiaci kereslet további, érezhető csökkenése irányába mutatnak.

Miközben tehát – a korábban kezdett projektek és a gazdasági problémák miatt – egyre nő a kínálat, aközben drasztikusan csökken a piacképes kereslet, különösen a magasabb árkategóriájú “A”, “A+”-os irodák iránt, pedig épp az energiaárak drasztikus emelkedése indokolná, hogy az alacsonyabb költséggel fenntartható, LEED, BREAM minősítésű irodák iránt legyen nagyobb kereslet. A “B”, “C” kategóriás irodáknak pedig szükség lenne a fejlesztésére, a rezsiköltségek minimalizálása érdekében, ám ez sok helyen műszakilag nem kivitelezhető.

Csodaszer nincs ez ellen, ugyanakkor a piaci információk szerint azok az irodaház tulajdonosok, akik az elmúlt 4-5 évben jelentős profitra tettek szert és most ebből a bérlők szegmentálódott igényeinek kielégítésére fordítják a nyereség egy részét, azok kisebb veszteségeket fognak elszenvedni, mint az ennek ellenkezőjét követők.

Továbbá azok a házak, amelyek félig-meddig üresek, de mégsem költenek marketingre, hirdetésre, egész egyszerűen a vesztükbe rohannak! Nem árt ugyanis még addig felhajtani bérlőket, amíg még a „lendület viszi” a gazdaságot és nem uralkodik el még jobban a válság és a recesszió.