Ma már mindenki zöld irodában akar dolgozni!

Nincsenek könnyű helyzetben az irodát kereső cégek, hiszen olyan helyet kell találniuk, ami számtalan elvárásnak kell, hogy megfeleljen, a frekventált elhelyezkedéstől az alacsony rezsiig. Nem mindegy persze, hogy mekkora lenne az ideális irodaterület sem, és fontos, hogy az irodatér rugalmas is legyen. És ha mindez még nem lenne elég, ott a környezetvédelem kérdése is. Nézzük, mire kell figyelni, és mit tehet az, aki ma Magyarországon rövid idő alatt szeretné megtalálni cége számára a tökéletes irodahelyiséget!

Lokáció

A jó lokáció két szempontból is fontos. Egyrészt az ügyfeleknek, partnereknek sem mindegy, hogy mennyire könnyen találnak meg, mennyire könnyen jutnak el hozzánk. Másrészt a dolgozóknak is fontos, hogy könnyen megközelíthető legyen az iroda, és legyenek a közelben üzletek, éttermek, különféle szolgáltatások. A munkavállalók ezeket a szempontokat is nézik álláskereséskor és a legjobb munkaerő bizony válogathat, hogy milyen munkát vállal el.

Energiahatékonyság

Az energiaválság okán kiemelten fontos lett az energiahatékonyság. Persze lényeges az is, hogy ne béreljünk feleslegesen nagy irodaterületet, de még jobb, ha az irodaház korszerű, ezáltal energiahatékony, esetleg még megújuló energiaforrásokat is használ annak érdekében, hogy a rezsi alacsony maradjon.

Mekkora területre is van szükségünk?

A jelenlegi helyzetben talán ezt a legnehezebb meghatározni, hiszen a pandémia után részben megmaradt a home office, és ahogyan már az előbb említettük a rezsi mértéke miatt sem mindegy, hogy mekkora irodaterületet bérlünk. Egy biztos: a jövő igényeit csak a rugalmasan alakítható irodaterületek fogják tudni kielégíteni, és egyre nagyobb igény lesz a szolgáltatott irodákra.

Kiemelt fontosságot kapnak az ESG szempontok

Az, hogy az általunk bérelt iroda fenntartható legyen, nemcsak a rezsi miatt fontos. Az ügyfelek, partnerek is másképp ítélnek meg egy olyan céget, amely odafigyel az ESG szempontok teljesítésére. Sőt ma már a munkavállalók is megválogatják, hogy hol szeretnének dolgozni. Az utóbbi években tehát kiemelten fontos lett, hogy a környezet védelme, az egészséges munkahelyi környezet és a dolgozók wellbeingje miatt is fenntartható irodát válasszunk.

Hol találjuk meg mindezt? Az irodahaz.info-n rendkívül egyszerűen találhatunk cégünknek új irodát. Itt már a főoldalon kiválaszthatjuk a keresett kategóriát és lokációt, illetve szűrhetünk méret és bérleti díj alapján. Ráadásul rengeteg munkaórát spórolhatunk azzal, ha kipróbáljuk az irodahaz.info kényelmi szolgáltatását, mellyel mindössze pár kattintással ingyenes ajánlatot kérhetünk pontos irodaigényünkre az oldalon kiadó irodát kínáló hirdetőktől.

