ESG – egy három betűből álló rövidítés (Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási)), ami meghatározóbb volt az irodapiacon az elmúlt években, mint bármi más. Bár a magyarországi ESG törvény még csak tavaly év végén lépett életbe, a minden irodapiaci szereplőt érintő szabályozásra már évek óta készülniük kellett a fejlesztőknek, bérlőknek, finanszírozóknak.

Bár a törvény még nem érint mindenkit, az érintettek köre évről-évre növekszik, ezért minden piaci szereplőnek oda kell figyelnie arra, hogy jövőbeni döntései az ESG szempontoknak megfeleljenek.

A fejlesztések, befektetések esetében az ESG szempontoknak történő megfelelés mára fontosabb lett, mint a lokáció. Sokkal nagyobb mértékben határozza meg ez ugyanis az ingatlan értékállóságát, a finanszírozási- illetve a bérbeadási lehetőségeket. A LEED, BREEAM, vagy WELL tanúsítványoknak ugyanis már nemcsak annyi a szerepük, hogy általuk könnyebben kiadhatóvá válnak az irodaterületek, de a finanszírozást is könnyebb így előteremteni.

A bérlőknek is kiemelten kell figyelniük arra, hogy ESG szempontoknak megfelelő irodát béreljenek, hiszen nemcsak az alacsonyabb üzemeltetési költség kényszeríti őket erre, de most már jelenteniük is kell az üzemelésükkel együtt járó szén-dioxid-kibocsátás szintjét, ami az iroda, vagy logisztikai ingatlan használatával is generálódik. Mellesleg a munkavállalók szemében is pozitívabb kép alakul ki egy ESG szempontoknak megfelelő vállalat esetében, ami hozzájárul a legjobb munkaerő megszerzéséhez és megtartásához, és ezáltal a hatékonyság, termelékenység növeléséhez. Illetve egy ESG szempontoknak megfelelő irodaházban irodát bérelni ma már presztízs kérdés, tehát nagyot nő az a cég az ügyfelei, üzleti partnerei szemében, aki egy valóban 21. századi, korszerű irodában tudja fogadni őket.

