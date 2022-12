Ma már alapelvárás a hibrid munkavégzés és a wellbeing az irodáknál

Már a pandémia előtt is látszódott, hogy egyre nagyobb az igény az irodapiacon a rugalmasságra, de a járvány és a rezsirendelet ezt még inkább felerősítette. Azaz, már a járvány előtt is sokan érdeklődtek a munkavállalók wellbeingjét célzó, fenntartható, illetve a hibrid munkavégzésre is alkalmas, szolgáltatott irodák iránt, de ez azóta már alapelvárás lett. Ezzel pedig együtt járt az is, hogy egyre rövidebb időtartamra kötik a szerződéseket, és elsősorban a gyorsan költözhető kiadó irodákat keresik a bérlők.

Míg korábban jellemzően 2-3 + 1-2 évre vettek ki irodákat, addig mára a piaci elemzők úgy tapasztalják, hogy a legtöbb bérlő már csak 1 évre szeretne elköteleződni, ami nagyfokú rugalmasságot és a gyorsan költözhető irodák igényét hozta magával. A bérbeadók szerint azonban ez is hektikus, 1-3 évig változó.

Minden esetre ez bizonytalanságot okoz, csak úgy mint az elszabadult energia árak, amelyek az éves szerződések miatt várhatóan pont most, év elején ugranak majd meg. így a bérlők sok helyen akár 2-4-szeres árat is fizethetnek.

Míg a nem közös területeken saját mérő órákkal zajlik a pontos havi elszámolás, addig a közös területeken átalányt fizet a bérlő, ami nem pontos és utólag számolnak el évente.

De nem a bérleti idő hosszában és a rezsi fizetésében mutatkozik az egyetlen változás. A bérlők számára ugyanis sokkal fontosabb lett a rugalmasan alakítható iroda tér, a szolgáltatott irodák vagy a co-working irodák, illetve a wellbeing, azaz az emberek jólléte, mind mentális, mind fizikai értelemben. Ezen kívül egyre nagyobb igény mutatkozik a fenntarthatóság iránt is, a cégek megítélésének szempontjából egyre többet nyom a latban, ha fenntartható irodaházban bérelnek irodát.

A fent felsorolt megváltozott, megnövekedett igények természetesen sokkal nagyobb rugalmasságot kívánnak az irodaházaktól is, aminek az újabb építésű irodaépületek könnyebben megfelelnek, a régebbi irodaházaknál azonban felmerül az igény a fejlesztésre, modernizálásra.

Most jöjjön néhány irodaház, amelyek megfelelnek a fenti feltételeknek!

Az Őrmezőn ősszel elkészült Regus, Budapest One Centre például személyre szabott szolgáltatott irodákat és egységes színvonalú, professzionális helyszíneket kínál. Földszintjén üzletek is helyet kaptak, míg a harmadik emeleten változatos munkakörnyezeteket, köztük privát irodákat, tárgyalótermeket és co-working irodákat alakítottak ki.

A szintén a XI. kerületben található Infopark „E” épülete pedig környezettudatos megoldásai miatt figyelemre méltó. Magyarországon ez volt az első irodaépület, ami LEED Silver minősítést kapott, parkosított munkakörnyezettel rendelkezik, ahol 50% a zöldterület aránya, dupla mennyiségű levegő befúvással egész évben garantált a friss levegő-ellátása, a válaszfalak és ajtók hangszigeteltek, belső válaszfalazása rugalmasan alakítható.

A II. és III. kerület határán, a Duna-parton elhelyezkedő Óbuda Gate „A” kategóriás irodaház, mely rugalmasan alakítható irodaterekkel és magas színvonalú technikai adottságokkal, gépészeti és elektronikai kialakításokkal, valamint szolgáltatásokkal várja bérlőit. Előnye, hogy könnyen megközelíthető, és rengeteg szolgáltatás megtalálható a közvetlen közelében is.