Logisztikai álomhelyszín Maglódon: rugalmas lehetőségek kis és nagy cégeknek is

Egy raktárhelyet vagy műhelyt kereső vállalkozás számára a megfelelő helyszín kiválasztása kulcsfontosságú. Az optimális lokáció megtalálása számos tényezőtől függ, legyen szó akár szállítmányozási cégről, autószerelő műhelyről, asztalosról vagy fémmegmunkáló vállalkozásról. Egy jól megválasztott logisztikai központ sokat segíthet abban, hogy a vállalat zökkenőmentesen működjön, hatékonyan kezelje készleteit, vagy megfelelően szervezze meg a termelést.

De mi tesz egy helyszínt igazán vonzóvá a logisztika vagy az ipari tevékenység számára? Elsősorban az elérhetőség és az infrastruktúra. Egy könnyen megközelíthető, nagy közlekedési csomópontok közelében elhelyezkedő terület, például a reptér vagy az autópálya közvetlen közelében, nagyban megkönnyíti az áruszállítást és a logisztikát. A vállalkozások számára különösen előnyös, ha a logisztikai központ egy olyan régióban található, amely jól kapcsolódik mind a belföldi, mind a nemzetközi szállítási útvonalakhoz.

Azonban nem csak a földrajzi elhelyezkedés számít. Egy modern logisztikai központnak képesnek kell lennie arra, hogy a vállalkozások különböző igényeit kiszolgálja. Az egységek méretének rugalmas alakíthatósága, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság szintén olyan tényezők, amelyeket egyre több cég keres, amikor raktárhelyet vagy műhelyt keres. Az energiaellátás fenntartható módon, például napelemek és opcionális hőszivattyúk használatával történő biztosítása ma már alapvető elvárás, hiszen egyre több vállalkozás törekszik arra, hogy környezettudatos működést folytasson.

Maglód új logisztikai központja, az APCT Condo éppen ilyen előnyös helyszínen épül. A projekt szorosan kapcsolódik Budapest és a nemzetközi piacok logisztikai vérkeringéséhez, hiszen közvetlenül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és az M0-s autópálya közelében helyezkedik el. Ez garantálja, hogy a vállalatok gyorsan és könnyedén elérhetik akár a hazai, akár a külföldi piacokat, csökkentve a szállítási időt és költségeket.

A 4 hektáros területen épülő központot úgy tervezték, hogy a különböző méretű és igényű vállalkozások számára is ideális legyen. Az egységek mérete 144 négyzetmétertől egészen 4000 négyzetméterig terjed, így a kis- és középvállalkozásoktól kezdve a nagyobb cégekig mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb megoldást. Az ilyen méretű rugalmas kialakítás különösen fontos azok számára, akik műhelyt vagy speciális funkciójú raktárhelyet keresnek. A bérlési lehetőség mellett a vállalkozásoknak az ingatlan megvásárlására is lehetőségük van, ami hosszú távú beruházásként is vonzóvá teszi a projektet.

Az építkezés várhatóan 2024 év vége előtt kezdetét veszi, és a tervek szerint 2025 negyedik negyedévében kerül sor az átadásra.

A beruházás mögött a Pi Invest Zrt. áll, amely számos sikeres ingatlanfejlesztést tudhat maga mögött. A cég kiemelten elkötelezett a fenntarthatóság és a zöldenergia megoldások iránt, amelyek minden projektjükben központi szerepet kapnak.

A cikkben szereplő képek illusztrációk.

A cikk megjelenését a Pi Invest Zrt. támogatta.