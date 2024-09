Lassan mindennapjaink részévé válik az ESG

ESG, EU Taxonómia, fenntarthatóság: az ESG megjelenésével új szavakat kezdtek ízlelgetni az elmúlt években az ingatlanfejlesztők és vállalkozások egyaránt, de még csak a tavaly év végén megjelent ESG-törvény megjelenésének hatására kezdett világossá válni előttük, hogy ezzel komolyan foglalkozni kell, és sokan még nem tudják, hogy hogyan fognak megfelelni a riportálási kötelezettségeknek. Akárhogy is nézzük az ESG szempontoknak való megfelelés lassan a mindennapjaink részévé válik.

Ma már nem mehetünk el csukott szemmel az ESG mellett, akár befektetőként szeretnénk érvényesülni az ingatlanpiacon, akár vállalkozásként szeretnénk megtalálni az ideális irodát, az ESG már nemcsak egy hangzatos rövidítés, amivel növelhetjük a cég presztízsét. Az ESG szempontoknak történő megfelelésnek nagyobb súlya lesz az elkövetkező 20 évben az irodapiacon, mint annak, hogy mennyire engedjük vagy nem engedjük a home office-ban történő, vagy a hibrid munkavégzést.

A legtöbb cég azonban egyelőre most még csak a fenntarthatóságra, azaz a környezeti, energetikai, kibocsátási szempontokra koncentrál, de egyre inkább előtérbe fognak kerülni a társadalmi, kormányzási szempontok is. Egyre fontosabbá válik az akadálymentesítés, a digitalizáció és a mobilitás támogatása is.

A piacon azonban egyelőre még nagyon sok a korszerűtlen iroda, a korszerű irodákért pedig szó szerint sorban állnak a cégek. Korábban felmerült, hogy új irodákat építeni sokkal költséghatékonyabb, mint a régieket korszerűsíteni, de ma már egyre világosabbá válik, hogy fenntarthatósági szempontból még mindig jobb megoldás a régi irodák felújítása, mint újak építése.

Akárhogy is nézzük tehát, a fejlesztőknek most már muszáj odafigyelniük arra, hogy az épülő vagy felújításra kerülő irodaházak megfeleljenek az ESG szempontoknak, a vállalatoknak pedig nemcsak az előírások miatt, hanem azért is érdemes ESG szempontoknak megfelelő, korszerű irodát bérelniük, hogy magukhoz csábítsák a legjobb munkaerőt, és növeljék cégük presztízsének értékét.

