Közel 1300 nm-es irodaterületre költözik új bérlő a Szerémi Irodaházba!

2023. 02. 07. – Újabb bérlőt köszönt a WING a Szerémi Irodaházban. A három, egymáshoz kapcsolódó épületből álló komplexum „A” kategóriás, modern, költséghatékony irodákat kínál a XI. kerület dinamikusan fejlődő részén, a Rákóczi híd budai lábánál, közel 10.500 négyzetméter teljes alapterülettel.

A megkötött bérleti szerződés alapján az épület Kaposvári úti szárnyának a 6. és 7. emelete került bérbeadásra, mely bruttó 1252 négyzetmétert fed le. A bérlői igények szerint cellás elrendezéssel kialakított irodaterek mellett a dolgozók igénybe vehetik az épület belső kávézóját és éttermét, valamint a kellemes zöld tetőkertet is. Az irodaház által biztosított szolgáltatások mellett a környéken számos minőségi zöldterület, sportlehetőség és bevásárlóközpont is megtalálható, akár sétatávolságra is.

„A Szerémi Irodaház egy kiváló elhelyezkedésű, költséghatékony, rugalmas kialakítású irodákat kínáló épület, melynek tereit maximálisan a bérlőink elvárásaihoz tudjuk igazítani. Az aláírt bérleti szerződés értelmében a közel 1300 négyzetméternyi irodaterületet az új bérlő igényeinek megfelelően alakítjuk ki, így hozzájárulva mindennapi munkájuk hatékony végzéséhez” – mondta Angel Gábor, a WING Zrt. irodákért felelős vezérigazgató-helyettese.

A Szerémi út – Dombóvári és Prielle Kornélia utcák által körül határolt irodaház tömegközlekedéssel és autóval egyaránt könnyen megközelíthető a dolgozók számára. Közelében találhatók az 1-es, 41-es, 47-es villamosok, valamint a 33, 133 buszvonalak megállói, gépkocsival pedig az M7/M1, M6 és M5 autópályákról is könnyen elérhető a

Hungária körúton vagy M0 bevezetőn keresztül. A gépkocsival rendelkező dolgozók az épület 196 férőhelyes mélygarázsát is igénybe vehetik.